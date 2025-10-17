Mille imprese, svolta nei pagamenti. Frigo, abiti e tv si acquistano a rate: "Così diamo una scossa al mercato"

Nel 1960 una Fiat 500 costava 400mila lire. Poi arrivo l’inflazione e decollò, sul listino dei sogni delle famiglie italiane, a un milione di lire nel 1975. Tanti allora. Si fece ricorso alle cambiali, una montagna di cambiali impresse nelle immagini in bianco e nero di un’Italia che voleva di più. Tanti pagavano così, una manna per la Fiat, per l’economia, per il paese che girava.

E’ un po’ un ritorno al passato, coniugato al futuro il progetto lanciato da Confesercenti. Un servizio che aiuta le famiglie, chi compra, le botteghe. E che punta a rilanciare il mercato, a dare una scossa all’economia che non attraversa ormai da anni acque tranquille. Non è altro che il ricorso al pagamento a rate, un’opportunità che viene messa sul piatto anche delle imprese fisiche e non solo dei negozi virtuali, quelli che spopolano sulla Rete. Si chiama HeyLight il servizio che potrebbe rappresentare un motore per il mercato. Non ci sono interessi, non è necessario portare la busta paga, non serve avere la dichiarazione dei redditi. "Entro in negozio, scelgo un frigorifero da 500 euro, lo compro e lo porto via. Dopo 30 giorni pago la prima rata e poi così fino alla copertura dell’intera cifra", a semplificare come funziona è Alessandro Osti direttore Confesecenti. Precisa: "Sappiamo tutti quali difficoltà alcune persone incontrano oggi nei pagamenti, nel momento in cui devono fare acquisti. Con questo servizio diamo l’opportunità che ormai sul web c’è da anni anche ai negozi fisici".

Non solo elettrodomestici, si potranno pagare a rete nelle oltre mille imprese dell’associazione di categoria abiti, materassi, la caparra da versare all’agenzia immobiliare, la festa di matrimonio, il pacchetto vacanza. L’importante è che la spesa rientri in una cifra che va da 60 euro a 5mila. "Non è ormai più una novità, ci sono turisti che fanno un leasing per la permanenza in albergo, per andare in vacanza – prende la parola Nicola Scolamacchia, il presidente –. Ora sarà possibile dilazionare il pagamento. Un sistema che invoglia a sostenere una spesa maggiore, a concedersi magari un giorno in più di permanenza". Una molla per l’economia. Illustrano i dettagli Raffaele Zingarelli, responsabile Compass, e l’agente Alberto Formaggi. "L’importante è che il pagamento avvenga con bancomat, iban, carta di credito, bonifico. Tutto qui. In alcuni minuti si chiude la vendita, in pratica come un normale acquisto". Anche di una casa. "Con lo stesso sistema si può versare la provvigione ad un’agenzia immobiliare", precisa Roberto Marzola, presidente Anama, associazione di categoria del settore. Amplissima la gamma di beni e servizi che si possono comprare a rate. C’è qualche limite. Nel paniere sono esclusi telefonini e computer, i dispositivi elettronici. Sul display del mercato riservano troppe sorprese.