Mille interventi e cinquemila visite "L’ospedale è stato rivitalizzato"

"Un anno di integrazione tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Argenta e l’Azienda Usl di Ferrara" è il titolo dell’evento formativo rivolto al personale delle aziende sanitarie ferraresi che si è tenuto recentemente ad Argenta, nel Centro culturale polivalente, per celebrare un anno di attività. Un appuntamento importante per la sanità ferrarese che, è al centro della nuova puntata di Salute Focus (format di approfondimento a cura dell’Azienda Usl di Ferrara. La direttrice generale dell’Ausl Ferrara e Azienda ospedaliero universitaria Sant’Anna Monica Calamai ha tratteggiato l’ultimo anno di attività del Rizzoli di Argenta con l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, Andrea Baldini, sindaco di Argenta e con Anselmo Campagna, direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.

"La sinergia con il servizio ortopedico e riabilitativo – ha evidenziato Monica Calamai - ha consentito di garantire alla popolazione una presenza e una risposta concreta e permanente. Grande soddisfazione deriva dagli esiti di queste attività, in particolare per aver dato una risposta importante ai cittadini, rivitalizzando la struttura ospedaliera". La direttrice generale poi aggiunge: "Modelli organizzativi diversi non solo sono realizzabili, ma sono anche necessari per rendere efficace la sanità pubblica. All’interno di questo progetto abbiamo ampie articolazioni come la riabilitazione territoriale e la tele-riabilitazione, rispetto alla quale abbiamo avuto dal Pnrr di circa due milioni". "Un anno di successi - conferma l’assessore alle Politiche per la salute della Regione, Raffaele Donini – e i numeri parlano chiaro: oltre 1000 gli interventi chirurgici, oltre 5000 le visite specialistiche sul territorio". Donini poi annuncia: "È previsto un ulteriore investimento di circa 11 milioni di euro per il padiglione con il nuovo Pronto Soccorso".

Franco Vanini