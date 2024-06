Piloti nella leggenda alla Mille Miglia 2024: la storia torna in piazza tra ex campioni e vip. “Il ricordo di Borsetti”

Ferrara, 16 giugno 2024 – In piazza anche il due volte campione del mondo di rally Miki Biasion. C’era anche lui tra i partecipanti eccellenti. La tappa di Ferrara della ‘Mille Miglia - Memorial Cesare Borsetti’, è stata organizzata dall’agenzia di comunicazione studio Borsetti di Ferrara, con il patrocinio del Comune e dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

Un particolare applauso è stato dedicato all’arrivo della Lancia berlinetta Pininfarina guidata da Miki Biasion, ex pilota di rally, due volte campione del mondo nel 1988 e nel 1989, e Savina Confaloni. Il pluricampione ha salutato il pubblico: “Una grande emozione essere qui a Ferrara, tappa imperdibile”. Alcune curiosità dell’evento: tra le 421 auto storiche partecipanti, 90 avevano il ‘doppio’ numero, quello ufficiale e l’altro originale delle prime Mille Miglia nel periodo compreso tra il 1927-1957, poi il passaggio della spider che fu di Tazio Nuvolari guidata nel 1927.

A suscitare simpatia l’arrivo in piazza della 600 Multipla storica conosciuta come ‘Mister Croccantino’ condotta da Giuseppe Zioni, da 35 anni uno dei partecipanti alla ‘Mille Miglia’, che ha incontrato Nicola Borsetti, consegnandogli un libro in ricordo di Cesare Borsetti, storico organizzatore dell’evento a Ferrara. Tra le auto che hanno transitato per Ferrara, anche quella della Finanza. In piazza anche due auto storiche dell’Arma dei carabinieri, con conducenti in divisa del tempo che fu. Il passaggio della quarantaduesima rievocazione storica della Mille Miglia è stato curato da Nicola Borsetti, promotore ed organizzatore dell’evento dedicato al padre Cesare: “È sempre una grande emozione vedere il passaggio di queste auto mitiche che hanno un fascino unico al mondo”.