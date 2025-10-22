Mille Miglia, torna la storia: "Passerà nella nostra città con il suo carico di magia"

Siamo felici di confermare per il 2026 il passaggio della manifestazione storica Mille Miglia a Ferrara. Sostenere eventi di prestigio come questo fanno accrescere la visibilità di Ferrara a livello internazionale anche nel panorama delle manifestazioni automobilistiche storiche ed è un’opportunità importante per la città perché ci permette di promuovere e valorizzare il nostro patrimonio artistico cittadino. Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per questa conferma va come sempre agli organizzatori di Brescia che hanno fatto di questa gara un vero e proprio evento sportivo, culturale e turistico, insieme a quelli locali dello Studio Borsetti, che sapranno ulteriormente valorizzare con il loro impegno il nostro territorio ricco di eccellenze monumentali e culinarie, sempre accogliente per gli equipaggi di tutto il mondo.

Queste le parole dell’assessore comunale Matteo Fornasini che ieri – in occasione della conferenza stampa nazionale di presentazione delle 1000Miglia edizione 2026 – ha avuto notizia dal comitato organizzativo nazionale e locale del passaggio a Ferrara della storica carovana di bolidi in competizione sul tracciato Brescia - Roma e ritorno.

"Sulle strade della storia, la magia continua – interviene Nicola Borsetti titolare dello Studio Borsetti storico partner organizzativo territoriale – e continua con un grandissimo e inaspettato risultato: Ferrara è stata inserita nel percorso 2026 della 44ª edizione della ‘corsa più bella del mondo’ in due date, mercoledì 10 e sabato 13 giugno. Tutti gli equipaggi provenienti da ogni parte del mondo arriveranno dunque nel nostro territorio e il pubblico potrà vedere da vicino le automobili che hanno scritto la storia. Ferrara salirà di nuovo su un palcoscenico internazionale; con grande soddisfazione desidero ringraziare 1000 Miglia srl non solo perché continua a credere ogni anno di più nella città degli Estensi ma anche per questo importante privilegio e l’Amministrazione Comunale di Ferrara per il prezioso e costante supporto."