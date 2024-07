"Mille offerte e clausole. Siamo nel caos"

"Le imprese hanno subito questo stesso passaggio in un momento storico diverso, il mercato libero in quel periodo si era rivelato molto vantaggioso. Ad una condizione fondamentale", spiega Amelia Grandi, responsabile Area Economica della Cna

Quale condizione?

"Di sapersi guardare attorno. E’ necessario per risparmiare saper confrontare le varie offerte, orientarsi in un mondo fatto di contratti, bollette di non facile letture, voci ’nascoste’ che possono rivelarsi una sorpresa. Un’amara sorpresa"

Adesso tocca ai cittadini, a tutti in un modo o nell’altro

"Sì, un passaggio epocale in un certo senso. Che bisogna saper affrontare con gli strumenti giusti"

Voi cosa fate?

"In estrema sintesi, diamo una mano. Sia alle imprese che alle persone. Insieme leggiamo la bolletta, la confrontiamo. Abbiamo una serie di operatori ai quali ci rivolgiamo che hanno una caratteristica particolare"

Quale?

"Sono corretti, fanno proposte chiare, alla luce del sole, sai quando andrai a spendere. Al centesimo"

Proprio per evitare quelle sorprese delle quali parlava

"Esatto. Sorprese che si celano dietro le voci che noi chiamiamo nascoste"

Un po’ un trucco

"Lei lo chiama così"

Di che si tratta?

"Ti fanno vedere i costi principali, scorrendoli credi magari di risparmiare. Poi quando arriva la bolletta scopri che devi pagare un po’ di più per il contatore, un altro po’ per qualche servizio"

E così arriva il salasso

"La bolla dell’energia è passata ma sicuramente il caos c’è".