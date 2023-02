Mille pasti consegnati "Aiutiamo le famiglie"

Sono ben 36 famiglie, per quasi cento persone tra adulti e minori, di cui si sono fatti carico i volontari dell’associazione Buonincontro, un terzo delle quali straniere, consegnando, lo scorso anno 1.327 pacchi spesa. Nuclei familiari dei quali, attraverso indicatori oggettivi come l’Isee e colloqui specifici, vengono aiutati dalla Buonincontro. Un’attività importantissima che ha visto i 15 volontari ed alcuni simpatizzanti, divenire quel lievito di umanità e solidarietà dei quali c’è un grande bisogno.

E’ riuscita ad essere parte attiva ed importante nell’aiutare tre associazioni caritatevoli, ha donato 37.500 euro di alimenti alla comunità "il Timoniere" di Santa Giustina, senza scordare la partecipazioni a tre raccolte alimentari nazionali ed una farmaceutica. Da anni collabora con il comune di Codigoro al progetto "Tolleranza Zero Rifiuti", accogliendo presso la propria sede legale i vestiti dismessi dalle famiglie del territorio, che diversamente sarebbero conferite a discarica. Non meno importante la raccolta nei supermercati del prodotto invenduto, purché possa ancora essere utilizzato, creando un circolo virtuoso ovvero l’evitare sprechi e al tempo stesso utilizzarli per coloro che ne hanno bisogno. Azioni che comportano, nell’anno concluso, il percorrere 21.624 chilometri col furgoncino dell’associazione, che unitamente alle spese ordinarie comportano una grave incidenza economica. Un’attività resa possibile grazie alle forniture del Banco Alimentare di Imola, alcuni supermercati per i prodotti invenduti e di aziende che si sentono di contribuire a questa bella iniziativa. "Siamo un 118 particolare poichè - spiega il presidente Giuliano Tomasi - maciniamo chilometri per trovare alimenti con cui formare i pacchi, se qualcuno ha prodotti noi interveniamo. Tuttavia al tempo stesso, attivati da enti o amministrazioni dal mattino alla sera, nel caso una famiglia abbia bisogno di qualche prodotto alimentare urgente, partiamo per portarglielo assieme anche ad un pò di conforto e calore, che non guastano mai". Inoltre per incrementare il turismo a Pomposa, nel periodo invernale da sempre spento, e fornire un valore aggiunto al campanile dell’abbazia, l’associazione Buonincontro unitamente all’Emporio Mantello di Pomposa, a proprie spese ha ripulito e riattivato tutti i nove piani della struttura per creare ambientazioni, con diverse aree tematiche, capaci di attrarre nelle quattro ore di apertura, 6.250 visitatori. "Con l’inizio dell’anno non mancano nuove energie, progetti e propositi per il futuro - conclude Tomasi - ma per poter continuare a fare quello che ci piace e nuove idee indichiamo il nostro C.F. 91016520388 a chi vorrà versaci per il 5x1000. Un gesto che non costa nulla, ma si trasforma in un progetto di comunità coesa ad aiutare i socialmente fragili. Il numero è

ð 340.5300299".

cla. casta.