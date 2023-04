Mille studenti diventano imprenditori lungo la costa

LIDO DEGLI SCACCHI

L’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi, ospiterà l’evento ‘Simulinfiera’ 2023, durante il quale una cinquantina di classi di numerosi Istituti scolastici provenienti da varie regioni d’Italia (e anche un nutrito gruppo di studenti universitari dell’ateneo di Parma) esporranno i servizi eo i prodotti virtuali delle loro imprese simulate, dando vita a una vera e propria fiera. La simulazione d’impresa è una metodologia didattica presente in Italia da quasi 30 anni, e che ha la propria Centrale nazionale proprio a Ferrara, presso il Centro Studi Opera Don Calabria, meglio noto come Città del Ragazzo. Attraverso tale metodologia si creano ambienti di apprendimento in assetto lavorativo (le imprese simulate) in cui studenti e studentesse di una classe acquisiscono competenze di gestione d’impresa attraverso l’esperienza e la responsabilizzazione diretta. Un’esperienza importante per i ragazzi: testimonianze di studenti e docenti che hanno sperimentato questa metodologia testimoniano che essa favorisce la motivazione, l’autonomia, l’intraprendenza, l’affidabilità, la capacità di lavorare in gruppo e quella di comunicare efficacemente. La fiera annuale, giunta quest’anno alla dodicesima edizione, rappresenta il culmine dell’esperienza di simulazione in quanto gli studenti progettano e allestiscono i loro stand e promuovono e vendono i loro prodotti.

"Si tratta di un’esperienza assolutamente interessante non solo dal punto di vista culturale, etico e scolastico – commentano da Ascom Confcommercio - ma che contribuisce a far conoscere ulteriormente la nostra costa e dunque consente di allungare la stagione turistica". Per due giorni, dunque, i Lidi di Comacchio saranno il centro di questo interessante progetto didattico, che tra l’altro coinvolge anche quattro Istituti della provincia (L. Einaudi, Dosso Dossi e V. Bachelet di Ferrara e F.lli Taddia di Cento). Tra gli ospiti della fiera vi saranno referenti di Emil Banca; volontari di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna; funzionari di Anpal Servizi e della Città Metropolitana di Bologna; infine saranno ospiti alcuni docenti spagnoli e una referente della Casa editrice Rizzoli Education – Tramontana. Le classi-aziende partecipanti e in visita (sono attesi complessivamente circa mille studenti) saranno ospitati presso l’Holiday Village Florenz del Lido degli Scacchi, sede dell’evento, il Camping Mare e Pineta del Lido di Spina e il Villaggio Spiaggia Romea del Lido delle Nazioni, che si sono associati e coordinati al meglio per rendere il soggiorno di studenti e docenti il più gradevole e fruttuoso possibile.

Valerio Franzoni