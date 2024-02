Milleproroghe, aiuti alla pesca

Con l’odg, presentato dall’on. Cerreto, ed approvato nel decreto Milleproroghe, il Governo si impegna a prorogare le misure di sostegno per il settore della pesca per tutto il 2024 avvalendosi del Fondo per la gestione emergenze. Il settore della pesca, si legge nel testo, non ha per lungo tempo potuto godere delle stesse misure indennitarie previste per il settore dell’agricoltura, con riferimento al Fondo di solidarietà nazionale che impediva agli operatori di poter beneficiare delle risorse indennitarie nell’ambito delle emergenze conclamate sul territorio a livello agricolo. Adesso i pescatori sono stati equiparati agli agricoltori.