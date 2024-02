"Milleproroghe, decreto che dà ossigeno ai campi"

Il milleproroghe, occasione per il mondo agricolo. "Il decreto ‘Milleproroghe’ che andrà al voto alla Camera lunedì della prossima settimana – interviene Mauro Malaguti, parlamentare di FdI – sarà di particolare importanza per il mondo agricolo. Troverà infatti l’emendamento del governo che prevede, per il 2024 e 2025, l’esenzione totale dell’Irpef agricola per i redditi agrari e domenicali fino a 10mila euro, e la riduzione del 50% per i redditi tra i 10mila e i 15mila euro".

Non si tratta della sola misura in cantiere per il mondo dlle campagne. "In considerazione del fatto che l’Italia è il primo produttore europeo di pere – prosegue l’esponente del partito della Meloni – ed il terzo nel mondo dopo Cina e Argentina, per gran parte da piantagioni insistenti in Emilia Romagna, con un valore delle esportazioni che – secondo i dati del Centro Servizi Ortofrutticolo – ammonta a circa 160 milioni di euro, ho inoltre sottoscritto un ordine del giorno che chiede di valutare l’opportunità di prorogare anche per il 2024 le misure di sostegno per il comparto pericolo, avvalendosi del Fondo per le emergenze in agricoltura e pesca, si tratta di un fondo che è stato istituito nel 2023 ed è dotato di 300milioni di euro. Le misure che furono prese nel mese di novembre 2023 quando il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aveva emanato un decreto che stanziava 10 milioni di euro a sostegno della filiera, risorse ulteriormente rinforzate da successivo decreto di dicembre 2023, con cui erano stati messi a disposizione ulteriori 8 milioni per il comparto, per un totale di 18 milioni di euro stanziati a sostegno delle imprese agricole che hanno visto un decremento della produzione nel 2023".

L’altro capitolo d’intervento è il comparto della pesca, comparto che con l’avanzata del granchio blu sta vivendo un momento di grande sofferenza. "Infine – conclude il parlamentare – considerando che grazie all’aumento dei tassi di interesse le banche hanno registrato notevoli introiti – contestualmente a questi periodi di crisi per il mondo agricolo e ittico, con le coltivazioni di mitili gravemente danneggiate dall’invasione del granchio blu, ho presentato a mia volta un ulteriore ordine del giorno per tutto il comparto agricolo e ittico, con le coltivazioni di mitili, che Impegna il Governo, in alternativa alle risorse di finanza disponibili, a valutare il ricorso a moratorie sui mutui per un arco temporale dai 6 ai 12 mesi, necessari per percepire le entrate dalle coltivazioni future a seconda della gravità dei danni subiti, per agricoltori, pescatori e coltivatori di mitili, sui mutui di beni immobiliari e strumentali, per le aziende, cooperative o ditte individuali che abbiano subito i danni più ingenti, calcolabili anche dalla media dell’ultimo quinquennio della ‘Produzione lorda vendibile’".