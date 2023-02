’M’illumino di bici’ a spasso nella Bassa

Dopo il successo dell’edizione 2022, torna domani la serata ‘M’Illumino di Bici’, in adesione alla campagna radiofonica ‘M’illumino di meno 2023’, promossa da Caterpillar Rai Radio2 e dedicata al risparmio energetico ed agli stili di vita ecologici. L’iniziativa, organizzata dall’associazione I Pedalalenta con il patrocinio dei Comuni di Pieve di Cento e di Cento, prevede una facile pedalata volta alla sensibilizzazione verso i temi relativi alla sostenibilità ambientale ed alla promozione della mobilità ciclabiledolce del territorio. Il ritrovo è fissato per le 17.30 dinanzi al Municipio di Pieve di Cento, in piazza Andrea Costa. Dalle 18, partirà la pedalata a basso impatto luminoso nel borgo di Pieve di Cento, per poi raggiungere Cento, dove è previsti passaggi nel centro storico, al Centro Sociale APS ‘Ugo Bassi’, al velodromo e una tappa all’Osservatorio Astronomico comunale per vedere il telescopio e la strumentazione necessari ad ammirare le stelle. Infine, il rientro a Pieve di Cento, lungo la nuova ciclabile e percorso stradale ordinario. Il costo dell’assicurazione è di 3 euro a partecipante.