’M’illumino in bici’, ecco la pedalata tra due Comuni

Domani, in un percorso tra Cento e Pieve organizzato da Pedalenta, vi sarà la pedalata ‘M’Illumino di Bici’ dedicata alla Giornata del risparmio energetico. Il ritrovo è alle 17.30 in piazza a Pieve con start alle 18 per poi far visita della Gisposteca Vitali e il Museo della Ciclistica Centese e l’Associaizione ISa Aplomb per conoscere attività del passato ambientalmente sostenibili. Una pedalata a luce di bicicletta, senza confini in tema di sostenibilità ambientale e di mobilità ciclabile e attenzione del territorio. Il costo dell’assicurazione è di 5 euro che scende a 2 euro per i soci Fiab. Un gadget ciclistico a tutti i partecipanti.

l.g.