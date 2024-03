Milo e Antonioni . Una cattedrale ‘da cinema’

Immagini della cattedrale, prima della sua riapertura al pubblico con una significativa e sentita cerimonia, spuntano dal cinema del passato. Nel 1909 Ferrara è stato il set del film di Giuseppe De Liguoro ‘Parisina (Un amore alla corte di Ferrara nel XV secolo)’, di cui era soggettista il ferrarese Domenico Tumiati (autore drammatico, poeta e giornalista) che aveva scritto il melologo Parisina, musicato da Vittore Veneziani, alla cui prima rappresentazione nel cortile del Castello Estense, il 22 maggio 1903, assistette anche Gabriele D’Annunzio. È un film che fu girato nel suo quadro storico, sviluppato in 17 episodi che prendono l’avvio da Ugo che è forzato a recarsi alle nuove nozze del padre, dopo il ripudio di Stella Tolomei. Nel secondo episodio appare la cattedrale. Si vede infatti Parisina che col corteo nuziale esce dal duomo, e si conclude con la decapitazione di Ugo e Parisina dopo che Niccolò III scopri il loro amore clandestino. Il film partecipò al primo Concorso mondiale di cinematografia a Milano e in quell’occasione il critico Luigi Marone scrisse che ‘Parisina’ era di una riuscita fedeltà storica che non si vedeva in altri film.

"Non i soliti dipinti su carta o su tela, aggiungeva, ma i posti veri, dove l’azione drammatica ebbe il suo svolgimento sono stati riprodotti. Ed è dal Duomo di Ferrara che esce il corteo nuziale ed è nel Castello Estense che tutto il dramma d’amore s’impernia e finisce. Un film , prodotto dalla Milano Films, perfetto dal lato artistico, da quello drammatico e storico e dal lato tecnico". Immagini del sagrato del duomo poi nel documentario sul Palio di Ferrara del 1933, fotografato da Antonio Sturla che è anche il direttore della fotografia di ‘Ferrara ducale’ (1945), ‘Città estense’ (1949) e ‘Ferrara cristiana’ ( 1949), tutti diretti da Alessandro Tonegato, in cui spicca la facciata della Cattedrale. Che poi ritroviamo nel film di Terry Gilliam ‘Le avventure del barone di Munchausen’ (1989). Appare alla piccola Sally quando con il barone si reca nei giardini del palazzo del re e della regina sulla luna, in un collage di monumenti artistici eccellenti. Pone di fronte al duomo il suo banchetto un insolito venditore ambulante che vendeva pillole dal miracoloso effetto di indicare nelle donne incinte il vero nome del padre. il film è ‘Paternicilina’ (1957) di Adolfo Baruffi che non poté circolare perché parlato in dialetto ferrarese: non ebbe il visto di censura perché la legge prevedeva il doppiaggio in italiano o i sottotitoli. Passa dalla cattedrale Sandra Milo quando nel film ‘La visita’ (1963) accompagna alla stazione Jacques Perier, il commesso di una libreria romana con il quale aveva intrecciato una relazione in seguito ad un annuncio matrimoniale. La facciata della cattedrale appare poi in tutta la sua bellezza nel film di Michelangelo Antonioni ‘Al di là delle nuvole’ (1995) quando Ines Sastre e Kim Rossi Stuart escono dalla piazzetta estense per recarsi alla casa di lei a palazzo Prosperi Sacrati.