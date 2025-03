Mimose alle operaie davanti ai cancelli. Berco si tinge di rosa

Un omaggio alle donne che lavorano alla Berco. L’annuncio dei sindacati che hanno invitato le operaie, le dipendenti ad essere presenti oggi al presidio. "Ormai sono rimaste in poche, invitiamo ad esserci per ricevere un nostro tributo", l’annuncio di Rsu di Fim, Fiom e Uilm. Una situazione difficile, giorni e giorni di sciopero, le buste paga che si assottigliano. Solo lo scorso mese sono state superare le 100 ore, marzo è cominciato all’insegna della contestazione per cercare di fermare i licenziamenti collettivi, oltre 200 lavoratori. L’altro giorno una quarantina di dipendenti sono entrati, attorno a loro le maestranze davanti ai cancelli, nella strada dove ogni giorno ormai si raccolgono. "A causa del vergognoso episodio – dicono i sindacati –, in cui alcuni dirigenti, quadri e alcuni impiegati aziendali sono entrati nello stabilimento dando vita ad un siparietto che poco ha a che fare con il rispetto e la serietà che ruoli di resposabilità dovrebbero incarnare, siamo costretti a reagire". Da qui l’annuncio della Rsu delle tre sigle sindacali. Con un pacchetto di 16 ore di sciopero, una parte già ieri, braccia incrociate anche nella giornata di oggi.

"La nostra lotta – si legge nel documento sindacale – non è solo per difendere i nostri diritti contrattuali e le nostre condizioni di lavoro, ma anche per affermare il nostro valore umano e professionale. Non possiamo accettare che vengano messi in discussione i principi di solidarietà e di rispetto reciproco che ogni comunità e ogni ambiente di lavoro dovrebbero preservare". Scioperi ad oltranza, stipendi in picchiata. Si stanno definendo gli ultimi dettagli per il varo di iniziatize di sindacati e Comune a sostegno dei lavoratori. Un pacchetto di sconti nei negozi di generi alimentari del paese, l’idea di una spesa sospesa. Iniziative che verranno varate a stretto giro.