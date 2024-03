Mimose, poesie e mostre. Violenza contro le donne: le iniziative per dire ’no’

COPPARO

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Copparo, in collaborazione con le realtà operative sul territorio, organizza un nutrito programma di iniziative ed eventi. Dopo l’apertura affidata ieri all’incontro ‘Fattori di genere e disturbo neuro-cognitivi, dati e riflessioni’, curato dal Coordinamento Donne Spi Cgil Copparo – Ro di Riva del Po e Ausl Ferrara, venerdì alle 17, alla Galleria ‘Alda Costa’, sarà inaugurata la mostra ‘Ermanna Chiozzi (1920-2020). Arte e vita, pane e colore’, con contestuale distribuzione della mimosa. Sempre venerdì, dalle 9 alle 12, le volontarie del Coordinamento Donne Spi Cgil Copparo – Ro saranno in piazza del Popolo con il banchetto ‘Mimose e poesie’ e consegneranno un mazzo di fiori alle tre case protette e all’Osco di Copparo. Dalle 15 alle 19 è prevista l’apertura straordinaria del Museo ‘La Tratta’, durante la quale sarà possibile conoscere e provare l’antico telaio restaurato dagli Archeologi dell’Aria. Alle 18.30, al Centro Sociale Ricreativo Culturale Tamarese, il gruppo Le Amiche inquiete presenterà lo spettacolo ‘Ho sete di aromi e di risa, sete di vecchie canzoni’, seguito da un aperitivo curato dal Csrc Tamarese. Domenica alle 9.30, poi, partirà dal Parco Verde la Camminata benefica ‘Cammin…Andos Copparo’, a cura di Pro Loco e Noi Imprenditrici Copparo, il cui ricavato sosterrà Andos Ferrara: la partecipazione è ad offerta libera ed è preferibile la preiscrizione al 346-7131781 (messaggio WhatsApp). Alle 16, a Villa Mensa, si terrà l’evento rievocativo ‘Domenico da Piacenza maestro di danza e castaldo’, curato da Atlantide e Banda Filarmonica di Tresigallo, in collaborazione con il Gruppo Danza l’Unicorno.