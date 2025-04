Minacce a Fabbri e famiglia: "Vi faremo molto male". Il sindaco: "Non è il modo per esprimere dissenso"

Sulla busta c’è un francobollo con l’espressione malinconica di Eleonora Duse. Bologna. Sembra proprio che sia stata spedita dal capoluogo la lettera minatoria rivolta al sindaco di Ferrara Alan Fabbri. Il contenuto è inequivocabilmente minaccioso. Si parte con un insulto. "Stronzissimo sindaco – si legge nell’incipit della missiva – tu continui a fare del male a noi e alle nostre famiglie. E noi faremo molto male a te e alla tua famiglia se quest’estate sentiremo suonare di sera o di notte anche solo una chitarra qui in Darsena, in piazza Trento-Trieste e in piazza Ariostea".

La follia termina con un’altra follia, macabra ironia: "Non è un pesce d’aprile". Un po’ come a rimarcare e a dare forza alla credibilità delle minacce". Dalla data impressa accanto al francobollo si evince che la lettera è stata mandata l’altro giorno. Recapitata ieri mattina in municipio. È tutto scritto al computer. Non ci sono segni di calligrafia. Come da copione, insomma. È il sindaco Alan Fabbri che, data la gravità del contenuto dello scritto, ha deciso di pubblicare la missiva sui social.

"Dal momento che uscirà comunque sui giornali – si legge nel commento che il primo cittadino allega alla foto – condivido con voi il contenuto di una lettera minatoria appena ricevuta qui in Comune e indirizzata a me. Fare l’amministratore significa anche questo". Come ricorda lo stesso Fabbri, non è la prima volta che riceve minacce. "Nella mia lunga esperienza politica – prosegue il post sulla pagina istituzionale – non è la prima volta che ricevo minacce, e da quando sono sindaco di Ferrara è purtroppo capitato più volte. Anche in questa occasione ho provveduto a interessare la Questura con una denuncia formale. Credo nel confronto e nella possibilità di risolvere i problemi con il dialogo e con scelte condivise. La mia porta resta aperta a tutti, ma questi non sono i metodi per esprimere dissenso". A giugno scorso, chiude il post di Fabbri, "sono stato riconfermato alla guida della città con ampio sostegno e non intendo indietreggiare sulle linee di mandato che ho condiviso con tutti voi". La ridda di commenti che si è scatenata a seguito del post di Fabbri è un coro unanime di solidarietà. Questa volta più di altre, per la verità. L’ultima minaccia, non tanto al primo cittadino quanto più alla comunità ferrarese, in ordine cronologico è quella arrivata dai Pro Pal che hanno inneggiato all’Intifada. Anche ai tempi del Covid, con i banditi della bomboletta rossa, il sindaco era stato oggetto di minacce e insulti. Peraltro, in quel contesto, venne anche imbrattato un monumento ai caduti.

Ancora prima, anche durante il suo governo a Bondeno, Fabbri fu destinatario di minacce di morte. Fu abbastanza eclatante anche la minaccia ricevuta nel novembre di cinque anni fa. Firmata dalle ‘nuova Brigate Rosse’ con tanto di stella a cinque punte. "Una lettera con pesanti minacce è arrivata questa mattina alla segreteria del sindaco Fabbri, indirizzata al primo cittadino – si leggeva in una striminzita nota dell’epoca, diffusa sui canali istituzionali –. Il testo porta come firma ’Le nuove Brigate rosse’, con simbolo in intestazione, e contiene richieste rivolte al Governo, minacciando attacchi. Del fatto è stata immediatamente informata la Questura, ora in possesso della lettera. Verifiche sono in corso rispetto agli elementi emersi e citati".

Non vanno dimenticati, a proposito della lunga scia di minacce ricevute, i cori cantati sotto il municipio bondenese da parte dei militanti neofascisti di Forza Nuova. "Fabbri, leghista, sei il primo della lista". Qualcosa di sinistro, di minaccioso come in questo caso. Una minaccia che non risulta edulcorata neanche dallo sguardo dell’amata di D’Annunzio.