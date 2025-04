Minacce a Fabbri, il flash mob. I musicisti suonano in Darsena: "Chitarre contro la violenza"

Una risposta a mille watt. Non è solidarietà di maniera, ma spontanea vicinanza al sindaco Alan Fabbri destinatario di una lettera minatoria. Una missiva che faceva riferimento proprio ai tanti eventi che in questi anni hanno animato Ferrara. "Faremo molto male a te e alla tua famiglia se quest’estate sentiremo suonare di sera o di notte anche solo una chitarra qui in Darsena, in piazza Trento Trieste o in piazza Ariostea", era il testo del foglio fatto recapitare in municipio al primo cittadino. Ebbene, proprio in Darsena, ieri una trentina di musicisti della Scuola di Musica Moderna ha suonato, in segno di vicinanza al sindaco e alle attività finora realizzate in città. Un flash mob in piena regola, in risposta alla lettera minacciosa. Chitarre, trombe, flauti traversi. Insomma la buona musica – sotto l’egida del maestro Roberto Formignani – come antidoto alla violenza. D’altra parte era stato proprio il sindaco, intervistato dal Carlino, a indicare nella musica "un elemento di unità e non di scontro".

"Ringrazio chi ha partecipato a questo bel gesto – è il commento a caldo del primo cittadino –. Il flash mob che questi ragazzi hanno realizzato è un bellissimo segno di vicinanza, che si unisce ai tanti messaggi di supporto ricevuti in queste ore, da parte della politica, ma anche di tantissimi cittadini. Ho sempre sostenuto che la musica fosse lo strumento più bello, più potente e più importante per avvicinare le persone, per unire. Sui concerti, così come sull’organizzazione degli eventi, c’è sempre stato molto dibattito in città, ed è giusto sia così, ma mai avrei immaginato che tutto questo sarebbe sfociato in minacce contro di me e i miei familiari. Queste chitarre in Darsena sono lo strumento più forte, contro ogni segnale di rabbia e di violenza". Insomma può rassegnarsi l’estensore – vigliaccamente anonimo – della lettera minatoria: le chitarre, in Darsena, suoneranno ancora. Peraltro, la programmazione degli eventi è stata ampiamente discussa nei mesi scorsi non solo dall’amministrazione ma anche dalle forze di minoranza, da cui sono arrivate tantissime proposte a partire da quelle formulate dalla dem Sara Conforti. Nelle scorse settimane, il nostro giornale ha svolto un servizio proprio sulle rassegne che si terranno nel luogo di recente riqualificazione sul lungo fiume. Non solo cibo, ma anche musica, sport e associazionismo. A proposito di solidarietà espressa a Fabbri, è arrivata una potente lezione di stile da parte dell’ex primo cittadino Gaetano Sateriale. "Mi è capitato anni fa che qualcuno mi fermasse per strada dicendomi ‘Si ricordi che lei è il mio sindaco, anche se non ho votato per lei’ – si legge sul suo profilo social –. È stato un bell’insegnamento. E oggi posso dire che Alan Fabbri è il mio e il nostro sindaco (anche se non ho votato per lui) e come tale va rispettato".

Federico Di Bisceglie