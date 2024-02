Minacce a un legale. Busta con foto dei figli e la scritta ‘Attenta’. Uomo a processo

Una busta anonima contenente la foto dei figli e una scritta che lascia poco spazio all’immaginazione: ‘Stai attenta’. Destinataria della preoccupante lettera, lasciata nel vialetto d’accesso dello studio legale in cui lavora, è un avvocato del foro di Ferrara. Ancor più inquietante della missiva in sé, è il contesto nel quale sarebbe maturato quell’atto intimidatorio, individuato in un complesso procedimento di separazione nel corso del quale l’avvocato aveva assistito la moglie del presunto autore della lettera. Per l’uomo – un cinquantenne italiano – al termine delle indagini è stata disposta la citazione diretta a giudizio.

Ma riavvolgiamo il nastro fino all’estate del 2021. È il 24 giugno quando l’avvocato si trova tra le mani la lettera minatoria. A trovarla sul vialetto dello studio è l’impiegata di una società con sede nello stesso edificio dello studio legale. La busta (chiusa, senza mittente e con il nome della destinataria scritto a caratteri cubitali), arriva quindi sulla scrivania della professionista. Il contenuto la lascia di ghiaccio. Una foto dei figli scaricata dal profilo Whatsapp dell’avvocato e stampata in bianco e nero con la scritta ‘Stai attenta’.

In preda al panico, la donna si rivolge prima al marito e poi a un collega, l’avvocato Simone Bianchi. Le prime mosse per vedere chiaro sulla vicenda partono dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della società che condivide la palazzina con lo studio legale. I filmati sembrano fornire la risposta cercata. I fotogrammi restituiscono infatti l’auto dell’imputato che passa un paio d volte davanti allo studio. Sono le 3.38 del 24 giugno. Dopodiché, il veicolo si ferma nelle vicinanze. Dal video si vede poi l’uomo scendere indossando guanti trasparenti e stringendo in mano un foglio di carta simile a quello rinvenuto nel vialetto la mattina successiva. Subito dopo, il soggetto si avvicina all’abitazione della professionista, a pochi metri dal luogo di lavoro, e ‘armeggia’ davanti al cancello. Non ci vuole molto a collegare il comportamento dell’uomo alla causa di separazione nel corso della quale la professionista aveva assistito la ex moglie.

Anche alla luce di tali circostanze, il fatto accaduto quel giorno d’estate genera nella malcapitata un forte stato d’ansia, anche e soprattutto per la paura che possa capitare qualcosa ai propri figli. A seguito della querela depositata ai carabinieri, gli inquirenti fanno le proprie mosse e mettono sotto indagine il sospettato. Il reato ipotizzato è minaccia aggravata. Come anticipato, al termine delle indagini la procura ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio. Il 16 aprile il caso approderà davanti a un giudice per il primo vaglio nell’ambito dell’udienza predibattimentale.

