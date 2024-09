Minacce con il bastone. Aggredita una donna: "Dammi cento euro o ti faccio molto male"

FERRARA

Le si è avvicinato con un bastone in mano, con fare minaccioso. Una volta che l’ha raggiunta in un parcheggio della città, le ha urlato: "Dammi cento euro o ti faccio del male". Possibile immaginare lo spavento della donna che si è vista di fronte l’uomo. A quel punto la prima reazione, istintiva, che le è venuta in mente è stata quella di fuggire. Ma lui l’ha rincorsa, sempre brandendo contro il lei il bastone. Senza alcuna intenzione di recedere dall’aggredirla, tanto che dalla rabbia, cercando di colpirla, quando ormai lei era giunta vicino all’auto parcheggiata, ha spezzato il bastone con il quale aveva colpito il lunotto posteriore della vettura. Nel frattempo, evidentemente, qualcuno aveva provveduto ad avvertire le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della polizia. Lo straniero che aveva poco prima minacciato di picchiare la donna, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato con l’accusa di minacce e danneggiamenti. Ed è stato trasferito nella casa circondariale di Ferrara. Nel corso dei controlli consueti del territorio, poi, la polizia ha fermato anche una cittadina straniera, la quale è successivamente risultata essere destinataria di un foglio di via obbligatorio dal territorio comunale di Ferrara, che evidentemente non era stato ottemperato. A quel punto è scattata la denuncia. Mentre sempre nel corso dei controlli del personale della sezione Volanti, gli agenti hanno denunciato uno straniero perché ritenuto essere il responsabile di un furto che era stato commesso all’interno di un supermercato. Secondo quanto emerso, l’uomo che si stava aggirando tra gli scaffali, è stato notato dal servizio di vigilanza nascondere la merce. Da qui la richiesta di intervento della polizia. Altra denuncia di furto per una donna, questa volta, che aveva rubato alcuni cosmetici di un altro supermercato della città. E peraltro non essendo in regola con il permesso di soggiorno, nei suoi confronti è scattato anche l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.