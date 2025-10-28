Minacce dal cielo in anni di guerra. Musei e chiese sotto le bombe

Avrà come tema ‘Minacce dal cielo. Musei, chiese e palazzi storici di Ferrara durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale’ l’incontro di approfondimento in programma oggi alle 16 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17). Al dibattito interverranno Grazia Maria De Rubeis (dirigente Servizio biblioteche e archivi), Laura Graziani Secchieri (Centre Roland Mousnier, Cnrs-Sorbonne Université), Marialucia Menegatti (Ferrariae Decus), Nicola Pinnavaia (ministero della Cultura, Archivio di Stato di Ferrara), Marcello Toffanello (ministero della Cultura, Musei Nazionali di Ferrara).

Secondo il documento ‘Pro Cab 119-34’ del 7 aprile 1944, redatto dal quartier generale della Maaf (Mediterranean Allied Air Forces), Ferrara rientrava nel gruppo C delle 24 città italiane (tra cui Bologna, Modena, Siena e Verona) che pur conservando "edifici storici e religiosi di sempiterno valore per la civiltà" contenevano anche obiettivi militari tali da giustificarne il bombardamento diffuso, con accettazione incondizionata di tutti i danni derivanti.

Dal 29 dicembre 1943 al 19 aprile 1945 furono registrate sul territorio ferrarese 276 incursioni delle forze aeree angloamericane, di cui 21 nel capoluogo. La biblioteca Ariostea intende portare all’attenzione di cittadini e studiosi il tema delle sorti del patrimonio culturale di Ferrara durante gli anni del regime e nelle convulse fasi dell’entrata in guerra del Paese. L’incontro di oggi si concentrerà sulle vicissitudini dei beni artistici di musei, palazzi, chiese e sinagoghe.