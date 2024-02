Minacce di Putin all'Italia per l'aiuto all'Ucraina, la guerra non finirà mai?

Caro Carlino,

ho appreso che Putin, tramite un suo tirapiedi, ha minacciato l’Italia perche’ aiuta, con forniture militari, l’Ucraina. Dalla Tivu’ ho anche recepito, per bocca del Presidente russo, che i paesi Nato non devono aiutare l’Ucraina, altrimenti la guerra non finira’ mai. Ma, per me, la cosa piu’ assurda e’ stata l’invasione dell’armata russa, ad uno stato libero e indipendente come l’Ucraina. Voglio chiedere a Putin: cosa faresti se in casa tua venisse qualcuno e ti dicesse, in modo minaccioso e forzato, di fare cose che tu assolutamente non desidereresti? Un ultima cosa, vorrei dirti: non lamentarti degli aiuti che l’Occidente invia all’Ucraina; tu ne ricevi molti di piu’ da stati con regimi simili al tuo. E di questo tutto il mondo ne e’ al corrente.

Distinti Saluti,

Giacomo Giorgi