Minacce e botte alla ex "Ti faccio pagare tutto" Cinquantenne a processo per stalking e rapina

FERRARA

Dovrà rispondere di accuse importanti come lesioni aggravate, stalking e rapina nei confronti della ex moglie. L’uomo, un cinquantunenne, è stato rinviato a giudizio ieri dal gup Danilo Russo, con processo che inizierà il 12 giugno prossimo. L’imputato, assisto ieri dall’avvocato Alessandro D’Agostino, è accusato di avere picchiato la ex moglie e di averla anche minacciata. "Io ti faccio pagare per tutto quello che mi hai fatto", le ha detto un minuto prima di prenderla per le braccia – secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, coordinate dal pubblico ministero Lisa Busato – e farla poi cadere rovinosamente a terra, sopra un bicicletta, per poi rubarle il telefono e fuggire. Ma non solo. Il cinquantunenne è accusato anche di averle causato ferite e contusioni a un braccio e a un piede, dopo la rovinosa caduta.

Lo stalking. Il comportamento violento che gli è costato le due accuse appena descritte è stato dettato, probabilmente, dal fatto che la donna non voleva assolutamente riallacciare la relazione che i due avevano concluso con la separazione. Lui, come purtroppo accade in molte situazioni simili, continuava a tartassarla.

I messaggi. Le inviava continuamente messaggi sia via whatsapp e anche sul social facebook. Un continuo di inviti a tornare insieme, a rimettere in piedi il matrimonio. Inutile per lei continuare a far presente che non ne aveva alcuna intenzione. Lui, imperterrito, ha proseguito anche nelle minacce, alzando sempre di più il tiro: "Se ti vedo con un altro uomo ti uccido". Una situazione diventata intollerabile, che l’ha portata a dover cambiare vita, abitudini.

E a temere ogniqualvolta usciva di casa, per paura di trovarselo davanti, come è in effetti accaduto il giorno in cui, a luglio del 2021, lui l’ha bloccata in strada e, dopo averla gettata a terra, le ha rubato il telefonino, chissà forse per vedere che cosa c’era dentro. Per capire se aveva un’altra relazione.

Cristina Rufini