Minacce e spintoni ai carabinieri. Finisce in manette per resistenza

I carabinieri hanno arrestato un italiano per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto l’altra mattina: i militari di Argenta erano stati delegati dalla Procura della Repubblica di Ferrara all’esecuzione di una perquisizione locale nel corso della quale l’uomo ha reagito nei confronti degli operanti con minacce e spintoni al fine di impedire lo svolgimento delle operazioni di perquisizione. Per questo motivo è finito in manette. Una volta svolte le procedure di arresto lo stesso è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella mattinata di ieri avanti all’Autorità Giudiziaria estense la quale ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza dibattimentale su richiesta di un “termine a difesa”.