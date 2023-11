Minacce e tentata aggressione . Cinquantottenne in manette

Ha rivolto frasi offensive e minacce ai carabinieri, e tentato di colpire con un pugno uno dei militari, il cinquantottenne che è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Era da poco trascorsa la mezzanotte, quando una pattuglia della Stazione di Lido degli Estensi, nei consueti servizi di controllo del territorio, è transitata in un’area di servizio in località Collinara. Gli uomini dell’Arma hanno subito notato un uomo che barcollava sulle proprie gambe e che stava fumando uno spinello, e si sono avvicinati. Vedendoli arrivare, l’uomo ha cominciato a proferire frasi ingiuriose e minacciose verso di loro. Alla richiesta di esibire i propri documenti e fornire le proprie generalità, l’uomo non solo si è rifiutato, ma ha anche tentato di colpire con un pugno un carabiniere. Proprio in quel momento è stato bloccato. Nella stessa area di servizio, i militari hanno individuato l’automobile in uso all’uomo e hanno deciso di controllarla: a bordo del veicolo del cinquantottenne, oltre ai suoi documenti, hanno trovato alcuni grammi di hashish e il suo cane, un border collie, che è stato temporaneamente affidato al canile locale. L’uomo, dunque, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. E nella mattinata di giovedì, il pm ne ha chiesto la convalida al Tribunale di Ferrara. A seguito del giudizio per direttissima, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto del cinquantottenne e lo ha condannato a 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Nella giornata di ieri, invece, i Carabinieri di Lido degli Estensi hanno arrestato un pregiudicato 51enne, destinatario di tre condanne per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.