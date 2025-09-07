Minacce in aula e sentenze: "Maltrattamenti in famiglia, così insegnare diventa sempre più un’impresa"

Minacce in classe? Gli insegnanti rischiano l’accusa di reato di maltrattamenti in famiglia. Con una sentenza che sicuramente farà discutere la Cassazione ha affermato che gli insegnanti che instaurano col proprio comportamento un clima di paura in classe possono essere accusati di aver commesso il reato di violenza assistita. Se minacciano un alunno, o lo strattonano, scatterebbe il reato di maltrattamenti in famiglia. "La sentenza? Interessante e pericolosa. Interessante perché, soprattutto nelle scuole per l’infanzia capitano diversi episodi di violenza nei confronti dei bambini. Dall’altra parte è pericolosa perché nell’espressione mezzo educativo rientrano tantissime cose. Questo potrebbe avere come conseguenza di impedire ad un insegnante di svolgere il proprio lavoro per timore di vedersi contestata una responsabilità penale. Con una totale incertezza su quale sia un mezzo educativo correttamente utilizzato e quello che potrebbe essere considerato violenza psicologica", spiega Sara Astorino, legale, consulente Aduc.

Sulla sentenza già si interrogano i dirigenti scolastici. "La questione – esordisce Marianna Fornasiero, preside dell’Einaudi – è molto delicata. Da una parte c’è la necessità del docente di mantenere un approccio educativo rispettoso ma allo stesso tempo autorevole, non autoritario, per mantenere la disciplina e attenzione in classe. E garantire il rispetto delle regole, il servizio scolastico. Dall’altra emergono in quest’ultimo periodo sempre più frequenti comportamenti non rispettosi da parte degli studenti che mettono a dura prova i docenti. Se di principio c’è però un’attenta collaborazione tra scuola e famiglia tutte queste problematiche si possono risolvere senza giungere ad atti estremi come i reati descritti. Basta agire sulla prevenzione e sul dialogo". "Questione delicata", anche per Gianluca Coppola, dirigente del comprensivo Porto Garibaldi, Mesola e Goro. "La questione va affrontata con cautela – afferma –. È evidente che quanto definito dalla Corte vada a sanzionare situazioni che in alcun modo dovrebbero verificarsi in un contesto come quello scolastico, ma è altrettanto innegabile che ci siano attestate forme di devianza da parte di docenti che non possono essere ’trattate’ al pari di una semplice infrazione o inadempienza. La speranza è che non ci sia mai lo spettro di simili condotte aberranti nei nostri ambienti di lavoro".

Pierlia Stimolo è a capo dell’alberghiero Brindisi, a Estensi, scuola all’avanguardia. "La sentenza – precisa – fa riflettere su una decisione che, per la prima volta in modo così esplicito, riconosce l’ambiente scolastico come un contesto in cui possono verificarsi reati gravi, paragonabili a quelli che si consumano tra le mura domestiche. Questa sentenza ci spinge a guardare la scuola anche come una comunità, come una famiglia. Per tanti ragazzi, specialmente quelli che provengono da contesti difficili, la scuola e i docenti sono un porto sicuro, l’unica opportunità di realizzazione e di ascolto. Il reato di maltrattamenti in famiglia ci ricorda che il legame tra insegnante e studente è un vincolo di fiducia e cura. Non può essere tradito. La sentenza non è un attacco alla categoria, ma un’opportunità per elevare la nostra professione". Domenico Urbinati, preside del liceo Ariosto, sottolinea: "C’è sempre il giusto modo per rapportarsi con un alunno, il compito dei docenti è molto delicato. Ci sono tanti, la maggioranza, insegnanti bravi che considerano il loro lavoro una missione".

Mario Bovenzi