Minacce sui social Accorsi: "Ora basta"

"Se minacce e offese continueranno agirò nelle sedi opportune". A voler porre un freno è il sindaco Edoardo Accorsi che, ancora una volta, parla alla città tramite i social. "Sono una grande opportunità, connettono le persone, democratizzano le società, dicono i più esperti, dando voce a chi non ne ha. Accorciano le distanze, perfino ridurre le diseguaglianze – dice – I social network sono però, comunque, uno strumento e possono essere utilizzati anche per offendere e minacciare. Come è successo nel caso di un video che ho realizzato, a scopo informativo, e che è divenuto poco dopo virale". Si riferisce alla comunicazione sulla simulazione regionale dell’alert. "Critiche, dubbi e domande sono sempre giuste, legittime ed importanti – prosegue - Soprattutto quando ci si confronta su cose delicate, a maggior ragione se non sono state spiegate nella maniera più chiara possibile. E nel caso, me ne scuso. Però vorrei che riflettessimo insieme. Sul potere generativo, e positivo, senza barriere dei social. Così come sui loro limiti e sui loro confini. Ho sempre messo in conto tutto con grande serenità, offese e minacce comprese. A proposito di limiti, però, credo, che ci sia un momento nel quale le cose devono fermarsi. Se continuassero agirò nelle sedi opportune".

l.g.