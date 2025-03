Minacce e violenze alla ex: “Sigaretta spenta sul viso”

Ferrara, 19 marzo 2025 – Molestie e violenze verso la compagna, chiesta la condanna per l’ex. Un vero incubo per la donna, assistita dall’avvocato Sara Bruno, vittima di reiterate umiliazioni e minacce di morte anche da parte degli amici del suo ex.

Un quadro probatorio per il quale è stata formulata la richiesta di condanna da parte della Procura di 3 anni e 2 mesi nei confronti di un 51enne della città, accusato di maltrattamenti. L’udienza si è tenuta l’altra mattina con l’esame dell’imputato per poi essere rinviata al 31 marzo per eventuali repliche e, a seguire, camera di consiglio e sentenza. I fatti sono inquadrati nell’arco di un anno con molti episodi di maltrattamenti e umiliazioni.

Si ricorda tra le tante, quella più cruenta, quando l’uomo – stando alle accuse – arrivò a spegnerle una sigaretta sulla guancia. Vessazioni che sarebbero proseguite da giugno 2021 al maggio del successivo anno. Un altro drammatico fatto risale all’estate 2022, quando nel corso della notte il 51enne si era presentato fuori dal cancello dell’abitazione dell’ex compagna, che risiede in provincia, svegliandola ed iniziando ad urlarle frasi gravi tra cui minacce di morte.

Una convivenza divenuta un incubo per la donna. Nel corso degli anni l’imputato, sempre stando alle accuse, ha perpetrato minacce e frasi umilianti verso di lei. Ma le aggressioni verbali e non, per gli inquirenti, non si sarebbero limitate alla donna, ma estese anche al figlio di lei. Una situazione che quasi sempre degenerava. L’uomo, infatti, dalle violenze verbali passava presto a quelle fisiche, provocando lesioni, con la vittima che si era vista costretta a rimanere a casa dal lavoro.

La paura e il terrore, nei primi momenti, le hanno impedito di denunciare quanto stava accadendo. Anche quando il suo ex compagno l’aveva aggredita prendendola per i capelli e facendola cadere a terra. Poi nuove violenze anche in presenza di altre persone, tanto che a marzo 2022 gli amici della coppia erano arrivati a bloccare il nome di lui, in evidente stato di alterazione alcolica.

Nel maggio dello stesso anno, poi, la prima reazione della vittima, con uno sfogo verso il cognato. Un fatto preso, però, come un vero e proprio affronto dall’ex compagno, il quale ha cominciato nuovamente con le violenza fino all’episodio della sigaretta sulla guancia. Nel tentativo di fuga, la donna era poi stata raggiunta e picchiata. Questo, comunque, è stato il punto più basso di sopportazione, da qui la decisione di rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia, non tirandosi indietro nemmeno di fronte alle minacce che le sono arrivate dagli amici dell’uomo. Ora, a seguito del quadro indiziario, la Procura ha formulato la richiesta di condanna e attende la sentenza fissata per il prossimo 31 marzo. Una storia, l’ennesima purtroppo, di violenze verso le donne, che si appresta a scrivere la parola fine, dopo un incubo vissuto per oltre un anno.