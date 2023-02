Minaccia assessore e carabinieri: arrestato

Minaccia l’assessore Gian Luca Roma e aggredisce i carabinieri, arrestato e condannato a quattro mesi reclusione un pakistano di 25 anni, protagonista giovedì scorso di una bravata sotto i fumi dell’alcol. Tutto era cominciato nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, quando un assessore ha chiesto l’intervento dei carabinieri per la gazzarra che aveva innescato il giovane che, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, sbraitava contro gli avventori del locale e della gente in piazza. L’amministratore aveva provato a redarguito affinché si comportasse in modo civile, sentendosi offendere e minacciare. All’arrivo dei carabinieri, immediatamente accorsi sul posto con due pattuglie, l’uomo aveva minacciato anche loro, brandendo una bottiglia di vetro e opponendosi all’identificazione, continuando a sbraitare ad alta voce. Dopo aver cercato invano di riportarlo alla calma, i militari si erano visti costretti ad accompagnarlo in caserma. Il pakistano, non contento, ha aggredito i carabinieri, provocando lesioni, fortunatamente non gravi, a uno dei carabinieri. Condotto nella caserma, l’uomo è stato identificato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ricostruendo le sue gesta, si è scoperto che poco prima di presentarsi al bar in piazza, aveva creato scompiglio in un vicino supermercato, litigando con alcuni clienti e scaraventando a terra una bottiglia di birra. Dopo due notti nelle camere di sicurezza in caserma, sabato mattina è stato portato in tribunale e condannato dal giudice monocratico.

Franco Vanini