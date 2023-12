Minaccia e accoltella la moglie. Doppia inchiesta per maltrattamenti

Dieci anni di botte, minacce di morte e richieste di denaro. E in un caso, pure una coltellata sferrata a una gamba. Un tunnel di terrore nel quale sembrava impossibile vedere la luce sul fondo. Ci sono voluti forza e coraggio a una donna di 42 anni di origini marocchine per dire basta a quella vita di soprusi e denunciare quello che, giorno dopo giorno, subiva tra le mura di casa a opera di chi giurava di amarla. Da quella segnalazione ai carabinieri sono nati due diversi fascicoli d’inchiesta a carico del marito, un marocchino di 59 anni. Il primo dei due, già approdato davanti al giudice, si era concluso con un non luogo a procedere in quanto nel frattempo l’imputato si era reso irreperibile facendo ritorno al Paese d’origine. Il secondo ha invece proseguito la sua strada fino a maggio, quando l’indagato ha fatto rientro in Italia. In quell’occasione gli è stato notificato tutto il ‘pacchetto’ accusatorio. Compresa richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura. L’udienza preliminare si è tenuta ieri davanti al giudice Silvia Marini. In aula le contestazioni a carico del 59enne (assistito dall’avvocato Enrico Segala) si sono ulteriormente aggravate. Una modifica del capo imputazione ha infatti aggunto l’aggravante dell’utilizzo dell’arma da taglio nell’ambito dei maltrattamenti e indicato l’arco temporale in cui si sarebbero verificate le condotte, dal 2011 al 2021.

Le contestazioni formalizzate dalla procura sono pesanti. secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna (parte civile con l’avvocato Carlotta Occari) avrebbe trascorso dieci anni della sua vita in un girone infernale fatto di percosse, soprusi e umiliazioni. Il marito l’avrebbe ripetutamente picchiata e schiaffeggiata, causandole ferite e vistosi lividi. Ma le botte erano solo la punta di un iceberg ben più profondo e inquietante. A queste si aggiungevano infatti le minacce di morte e le insistenti e pressanti richieste di denaro. L’episodio più eclatante risale al 2011, quando l’uomo ha aggredito la donna piantandole un coltello nella coscia sinistra. Quei comportamenti, ripetuti nel corso di settimane, mesi, anni, avevano costretto la malcapitata a vivere in uno stato di costante terrore e asservimento nei confronti del marito. Fino a quando non ha trovato il coraggio di bussare alle porte della caserma dei carabinieri. Da lì i due filoni di inchiesta che, già dalla prossima udienza fissata per il 14 febbraio, dovrebbero venire riuniti. In quell’occasione verrà discussa la preliminare.