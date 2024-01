Minaccia gli agenti, scatta la denuncia

Prima il rifiuto di farsi identificare e poi le minacce nei confronti degli operatori che stavano procedendo con gli accertamenti del caso. Per un nigeriano di 36 anni, con numerosi precedenti di polizia e giudiziari, questo è valso la denuncia. L’uomo è stato fermato mercoledì nel corso di un controllo operato dal Nucleo antidegrado e le unità cinofile della polizia locale in viale IV Novembre, all’intersezione con via Arturo Cassoli. Il comportamento oltraggioso nei confronti degli agenti, ha fatto sì che il nigeriano venisse accompagnato alla caserma della polizia locale di via Tassoni.

"Solidarietà agli agenti gravemente minacciati al momento dell’identificazione – ha dichiarato il vicesindaco con delega alla sicurezza Nicola Lodi –. Li ringrazio per la professionalità e il sangue freddo dimostrato nella circostanza. La lotta al degrado è dura, ma con azioni assidue e durature la vinceremo. Il Nucleo antidegrado si dimostra un presidio efficace di controllo delle aree del territorio maggiormente dedite alla criminalità".

L’accertamento effettuato in via Tassoni ha portato a scoprire che il soggetto era stato arrestato per spaccio nel mese di ottobre, proprio da uno degli agenti del Nad minacciato in strada.

"Mi auguro che al grande impegno della polizia locale – dice Lodi – seguano provvedimenti esemplari. Non è tollerabile che che il personaggio identificato oggi fosse già stato raggiunto da un fermo lo scorso ottobre. Chi semina caos e si permette di oltraggiare i pubblici ufficiali deve pagare nella giusta maniera. Così non può proprio andare".

Il nigeriano, al termine degli accertamenti, è stato denunciato.