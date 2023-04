Minaccia i carabinieri Arrestata 24enne

Una 24enne è stata arrestata nella notte tra venerdì e sabato dai carabinieri di Comacchio. La giovane, agitata per l’abuso di alcol, era all’esterno di un bar cittadino, tra l’altro in violazione all’obbligo di dimora dalle 21 alle 7 cui era sottoposta per reati in materia di stupefacenti. Al loro arrivo, i carabinieri sono stati minacciati e insultati dalla donna. Vano è stato il tentativo di calmarla, anche da parte dei sanitari: la giovane si è scagliata contro di loro con calci e spintoni, prima di essere immobilizzata e portata in caserma. La 24enne è stata arrestata per violenza e resistenza. Ieri, in Tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto.