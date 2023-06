Minaccia i medici e colpisce i macchinari: nei guai

Non si placa la scia di violenze e minacce ai danni del personale sanitario. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a martedì sera. Protagonista è un 34enne che si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. L’uomo si era messo in coda, ma ben presto ha iniziato a spazientirsi. Ad un tratto, stanco di aspettare, è esploso pretendendo di essere visitato. Ha così iniziato a urlare contro gli operatori sanitari presenti, sotto gli occhi sconcertati degli altri pazienti. "Sei un fallito – avrebbe urlato a un medico –, te la faccio pagare".

Il livello di tensione è rapidamente salito e l’invito alla calma di medici e infermieri non è servito a nulla. I sanitari, spaventati per la piega che stavano prendendo i fatti e temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati hanno trovato il 34enne ancora intento a minacciare gli operatori. Non contento, se l’è presa anche con l’attrezzatura, prendendo a pugni e calci un macchinario per l’emogasanalisi e un contenitore di medicinali. A quel punto un carabiniere lo ha bloccato. Riportata la situazione alla calma, il soggetto è stato denunciato.