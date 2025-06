Minaccia i ragazzini con la pistola. In casa ha un arsenale: arrestato

Minaccia con la pistola dei ragazzini in scooter perché, a suo dire, intralciano la circolazione. I giovani, sotto choc, raccontato tutto ai militari e così scatta la perquisizione in casa di un 68enne. Nell’abitazione del pensionato, i carabinieri trovano un vero e proprio arsenale. Per l’uomo, fino a quel momento incensurato, scatta l’arresto per detenzione e porto illegale di armi da fuoco, ricettazione e minaccia aggravata. Ma ecco i fatti. Da una prima ricostruzione dei militari, è emerso che il pensionato, l’altra sera, è passato alla guida della sua auto vicino alla stazione ferroviaria di Portomaggiore. Qui avrebbe avrebbe rimproverato un gruppetto di ragazzi tra i 16 e i 17 anni che, in sella alle loro bici e scooter, sostavano sulla strada. Il pensionato se la sarebbe presa con loro, perché, a suo dire, avevano bloccato la circolazione. Per rendere più persuasiva la sua “ramanzina”, l’uomo ha improvvisamente estratto una pistola dal cruscotto della sua auto mostrandola ai ragazzi, che in un primo momento hanno pensato potesse trattarsi di una scacciacani. Poco dopo l’uomo si è allontanato, ma i ragazzi, preoccupati, hanno comunque deciso di raccontare tutto ai carabinieri che, raccolti i primi elementi, hanno subito rintracciato la vettura del sospettato nel centro cittadino. E’ scattata dunque, immediata, la perquisizione sul posto dell’utilitaria dell’anziano, che ha consentito ai militari di rinvenire un revolver nascosto in uno zaino. La perquisizione per la ricerca di armi è stata quindi estesa alla sua abitazione e ad altri luoghi di cui dispone, consentendo di recuperare un piccolo arsenale: sono stati infatti sequestrati 4 fucili da caccia calibro 12, 3 revolver calibro 38 e 1 pistola calibro 7,65, tutte detenute illegalmente, nonché oltre 200 munizioni di vario calibro, fondine per il porto delle pistole e cartucciere, oltre ad un lampeggiante a luce blu, di quelli in uso alle forze dell’ordine, e ad un apparato per le comunicazioni radio, di quelli che si utilizzano anche a bordo dei camion. L’uomo, arrestato per detenzione e porto illegale di armi da fuoco, ricettazione e minaccia aggravata, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Ferrara è stato accompagnato nel carcere cittadino, ove attende l’udienza di convalida del suo arresto davanti al gip, giudice per le indagini preliminari. Del resto, nessuno fino a quel momento aveva mai sospettato che il pensionato potesse aver creato un vero e proprio arsenale nella propria abitazione. Pare che l’uomo lo abbia fatto con l’obiettivo di collezionare armi. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata necessariamente dai carabinieri. Di certo, il 68enne andava in giro con una pistola nel cruscotto, pronto a impaurire un gruppo di ragazzini.