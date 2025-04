Minaccia il barista con una scacciacani: finisce in manette

Ha minacciato di morte l’avventore di un bar, estraendo una pistola che si è poi scoperto essere una scacciacani. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via delle Querce a Lido degli Estensi e ha visto protagonista un 35enne di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine. All’interno di un bar l’uomo, in forte stato di ebbrezza, ha minacciato di morte un avventore del locale al culmine di una lite scaturita da futili motivi. E lo ha fatto, mostrando una pistola. In realtà, si trattava di una scacciacani, priva del tappo rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Comacchio, accolti da minacce da parte del 35enne: i militari dell’Arma sono riusciti a immobilizzarlo e a sequestrare l’arma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è tenuto ieri in Tribunale: l’udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto ed è stata disposta la presentazione alla Stazione Carabinieri di Lido degli Estensi, nonché il rinvio per termini a difesa al prossimo 16 giugno.