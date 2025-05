Minaccia il comandante dei militari. Ubriaca denunciata per resistenza

Insulti e minacce al comandante della stazione carabinieri, finisce nei guai una 36enne denunciata per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Un’accesa lite familiare degenerata da uno stato di ubriachezza importante, ha finito per mettere nei guai una donna di 36 anni di origine ucraina, da un po’ di anni residente nel copparese. L’altra sera, il comandante della stazione carabinieri di Copparo, mentre si trovava libero dal servizio nel centro cittadino, è stato attirato da una situazione che ha destato non poca preoccupazione e che si stava svolgendo sotto gli occhi dei passanti. Una ragazza poco più che 18enne ed in preda al pianto veniva maltrattata dalla madre che, visibilmente alterata, la insultava in mezzo alla strada al culmine di una lite familiare. Con loro vi era anche il padre che cercava in tutti i modi di calmare la donna ma invano. Alcuni passanti hanno composto il numero unico di emergenza 112 vista la situazione, ma il comandante della stazione, che si trovava a passare da quelle parti, notando la gravità dell’alterco, ha deciso di intervenire per dividere le due donne; almeno per fare in modo che si evitasse di giungere ad ulteriori violenze fisiche. Vana è stata la determinazione con la quale il luogotenente si è qualificato davanti alla donna in così forte stato di agitazione che lei, per tutta risposta, ha iniziato a insultarlo con le peggiori parole e a minacciarlo. Poco dopo sono giunti i rinforzi con la pattuglia della Stazione di Tresignana che ha provveduto a identificare tutti i presenti e a procedere con le successive formalità. La donna verrà quindi denunciata in stato di libertà alla Procura estense per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché verrà sanzionata per ubriachezza in luogo pubblico.