Minaccia il suicidio, l’intervento dei carabinieri

Nei giorni scorso, poco dopo le 21, è giunta al numero unico di emergenza 112 una richiesta di aiuto per una donna che ha palesato intenti di suicidio. È stata proprio una conoscente a dare l’allarme e a inoltrare ai carabinieri il messaggio ricevuto che non lasciava dubbi sulle intenzioni: "Voglio farla finita". Purtroppo nessun altro indizio su dove potesse essere, se non il comune di residenza: Cento. I Carabinieri della Compagnia della città del Guercino si sono immediatamente attivati e grazie ad una serie di verifiche incrociate hanno raggiunto l’indirizzo esatto. La donna, trovata in forte stato confusionale ma fortunatamente incolume, è stata soccorsa e affidata ai sanitari, che l’hanno trasportata presso l’Arcispedale Sant'Anna di Cona, per le cure del caso.