Minaccia il vicino con un coltello: arrestato

È evaso dai domiciliari e ha minacciato il vicino di casa con un grosso coltello, un quarantanovenne comacchiese che è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L’episodio è avvenuto nella notte di mercoledì. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Comacchio assieme ai colleghi della Stazione di Porto Garibaldi, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa, si sono diretti presso l’abitazione del quarantanovenne, che si trovava agli arresti domiciliari per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo che, in preda alla rabbia e brandendo un grosso coltello da cucina, stava minacciando un vicino di casa che si trovava nella propria abitazione. Data la situazione, i carabinieri ha deciso di intervenire per fermare il quarantanovenne. Quest’ultimo, per sottrarsi all’arresto, ha reagito con gomitate e spintoni all’indirizzo degli uomini dell’Arma. Ma i carabinieri, non senza fatica, sono riusciti ad immobilizzarlo e a disarmarlo. Dopo averlo fermato, i militari lo hanno portato in caserma, dove hanno disposto l’arresto dell’uomo per evasione, violazione di domicilio aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

A causa delle gomitate e degli spintoni ricevuti, due carabinieri hanno riportato lesioni (fortunatamente lievi) e hanno dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario dell’ospedale del Delta di Lagosanto. Dopo aver trascorso la nottata in camera di sicurezza, come disposto dal pm di turno della Procura di Ferrara, ieri pomeriggio l’uomo si è presentato dinanzi al giudice del Tribunale di Ferrara che ha convalidato l’arresto del quarantanovenne e disposto la custodia cautelare in carcere.

Valerio Franzoni