Minaccia madre e fratello, arriva la condanna

Nuovi guai per il 44enne di Portomaggiore già oggetto in passato di provvedimenti di varia natura a seguito di violenze e maltrattamenti ai danni della madre e del fratello. Ieri mattina l’uomo è stato giudicato per due distinti episodi di minacce, ancora una volta ai danni di mamma e fratello. In particolare, al 44enne vengono contestate frasi pesanti rivolte ai congiunti ("Vi ammazzo tutti", "Ora torno e vi uccido" e altre espressioni del medesimo tenore), pronunciate tra il marzo e l’aprile di quest’anno. Fatti per i quali l’uomo è stato processato ieri in rito abbreviato. Il giudice Andrea Migliorelli, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato a sei mesi e venti giorni di reclusione per il primo procedimento e a otto mesi per l’altro.

Le vicende giudiziarie in questione si inseriscono in un contesto complesso, fatto di molti altri episodi analoghi e di continui interventi dei carabinieri. Da tempo, infatti, il 44enne è dipendente da alcol e stupefacenti e, nei momenti di abuso, si lascia andare a comportamenti aggressivi nei confronti dei parenti. Nel corso del tempo ha ‘collezionato’ arresti e denunce, oltre a varie misure tra cui il divieto di dimora a Portomaggiore e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari. Proprio per la violazione di quest’ultimo provvedimento, l’uomo era stato arrestato l’ultima volta un paio di settimane fa.

Già finito in carcere lo scorso anno con l’accusa di violenza e maltrattamenti nei confronti dei familiari, al termine di quella detenzione, durata circa un anno, aveva fatto ritorno a casa, dove aveva ripreso le sue condotte vessatorie contro l’anziana madre e il fratello, tanto da rendere nuovamente necessario, lo scorso aprile, l’intervento dei militari che lo hanno allontanato d’urgenza dalla casa familiare. Malgrado tutto, per ben due volte – la prima in aprile e la seconda a giugno – ha violato le prescrizioni del giudice, ripresentandosi a casa della madre e del fratello e finendo in entrambi i casi per essere arrestato dai carabinieri, che ben conoscono la situazione e la monitorano costantemente. Stesso copione e nuovo arresto il 16 ottobre. A tutto ciò si aggiunge ora la sentenza di ieri mattina per le pesanti minacce della scorsa primavera. "Il mio assistito è una persona che ha bisogno di aiuto e cure – ha commentato il legale del 44enne, l’avvocato Lucia Tura –. Purtroppo non c’è alcun intervento da parte dei servizi".

f. m.