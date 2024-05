"Minacciata per ottenere sesso". Ex compagno rinviato a giudizio

"Se non fai sesso con me faccio del male a te e al tuo ragazzo". È solo una delle tante frasi – tutte del medesimo tenore – che una donna di 31 anni si sarebbe sentita rivolgere dall’ex compagno, un 39enne che nel corso del tempo l’avrebbe ridotta in una situazione di pesante asservimento psicologico. Muove da queste ricostruzioni l’impianto accusatorio con il quale la procura ha chiesto e ottenuto il processo per l’uomo, che ora dovrà comparire il 2 ottobre davanti al collegio giudicante. L’accusa mossa nei suoi confronti è violenza sessuale.

Un passo indietro. La vicenda giudiziaria discussa ieri in tribunale riguarda fatti che sarebbero avvenuti a Ferrara tra il settembre e l’ottobre del 2021. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’ex compagno della persona offesa avrebbe fatto cadere la malcapitata in una rete di intimidazioni talmente pressante da fargli ottenere rapporti sessuali in cambio della promessa di lasciarla in pace. In particolare, l’imputato avrebbe in più occasioni minacciato la donna paventando la possibilità di nuocere a lei, al suo attuale fidanzato o alla sua famiglia, gettandola in uno stato di soggezione e intimidazione tale da costringerla a fare quello che lui le richiedeva. Queste domande si sarebbero in più occasioni concretizzate in rapporti sessuali completi.

Le continue pressioni da parte dell’ex erano diventate un incubo, dal quale però la donna (anche a causa di una fragilità legata a un passato non semplice) non sembrava in grado di uscire. Finalmente, dopo settimane e settimane di sofferenza, la 31enne ha raccolto il coraggio e si è presentata in caserma per sporgere denuncia ai carabinieri. Con lei il suo difensore, l’avvocato Sara Bruno. L’uomo è quindi finito subito sotto inchiesta. Inizialmente il 39enne era risultato irreperibile, salvo poi essere rintracciato in un secondo momento. Il procedimento su quei fatti è dunque potuto approdare ieri mattina in udienza preliminare davanti al giudice Carlo Negri. Da parte della difesa dell’imputato non c’è stata richiesta di riti alternativi, quindi si è proceduto alla discussione dell’udienza preliminare.

Sentite le parti, il giudice ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo che ora, come anticipato, sarà chiamato a comparire in autunno davanti al collegio giudicante per rispondere delle pesanti contestazioni che gli vengono mosse.