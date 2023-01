"Minarelli non meritava tutto questo"

"Credo in tutta sincerità che Nicola non abbia meritato di finire sotto processo per reati così gravi e di affrontare un cammino così difficile per tanto tempo. L’epilogo certamente gli restituisce la meritata serenità. Un abbraccio grande a lui e alla sua famiglia". Mano tesa e solidarietà del sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi per il suo predecessore Nicola Minarelli. Ha aspettato la fine della vertenza in tribunale, assolto con formula piena dalle accuse relative alla tragedia dei tre morti nel poligono di Portomaggiore nel 2016. Dopo il sospiro di sollievo, Bernardi ha scritto una lettera aperta a sostegno di Minarelli, chiamando a sostegno anche un intervento all’Anci del presidente della Repubblica. "Ho accompagnato Nicola Minarelli per gran parte del suo percorso da sindaco. La vicenda dell’incendio del poligono di tiro privato è una delle storie più dolorose della nostra comunità, e per certi versi scoprire la mancanza di norme che regolino queste attività mi ha sconvolto. Lo Stato dovrà senza dubbio riflettere su questo. Lo deve anche alle vittime, per le quali anche io rinnovo un ricordo e le condoglianze alle famiglie. Personalmente non ho mai dubitato che il comportamento di Nicola nel suo ruolo sia stato ineccepibile, rispetto alle norme vigenti e a quel che poteva o doveva essere fatto; che questo sia stato riconosciuto dal tribunale, assoluzione per insussistenza del reato, è una notizia che mi riempie di gioia e soddisfazione dal lato umano, e di grande sollievo per il ruolo che ricopro, perché la giustizia ha riconosciuto quale sia il limite delle prerogative assegnate al sindaco".

Su questo tema ha detto cose importanti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ultima assemblea dell’Anci (Associazione nazionale dei sindaci d’Italia), parole che voglio citare perché meritano da parte di tutte le istituzioni una profonda riflessione: "La funzione dei sindaci va tutelata e considero meritevole di ogni attenzione l’impegno che da tempo l’Anci conduce per definire con più coerenza lo status giuridico degli amministratori e per definire, con precisione, i confini delle loro responsabilità". E conclude: "Sarebbe una sconfitta per la democrazia se si facesse strada l’idea che l’esercizio delle funzioni di sindaco, oltre a essere faticoso, è così gravato da rischi da giungere quasi all’impraticabilità".

