Minerbi ‘conquista’ il Castello L’artista prediletto da d’Annunzio Una mostra tra il vero e l’ideale

di Francesco Franchella

Arrigo Minerbi si è preso quel che si merita, ovvero il Castello estense. L’artista ferrarese, prediletto da d’Annunzio, è il protagonista di ‘Arrigo Minerbi, il "vero ideale" tra liberty e classicismo’ (8 luglio-26 dicembre), mostra di Ferrara Arte e del Servizio Musei d’Arte del Comune. Al centro della presentazione di ieri pomeriggio, le parole del presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, che ha introdotto l’esposizione parlando dei fatti – più che noti – del museo Maxxi. "Vivo un dualismo: sono lo stesso al centro delle polemiche per un frame sulla mia vita privata, anche se espresso in un luogo pubblico, ma sono anche quello che ama profondamente Arrigo Minerbi, la sua spiritualità e purezza. Vivo in questa contraddizione. Considero Minerbi uno dei più grandi scultori italiani del Novecento, al pari di quello che era Canova nell’Ottocento". Insomma, tutta questione di dualismi. In effetti, richiamando Sgarbi, il Novecento si sviluppa, da un lato, intorno alla fontana-orinatorio di Duchamp, dall’altro, invece, è in grado di proporre gli algidi esiti della scultura di Minerbi. La biografia artistica dello stesso Minerbi, tuttavia, riassume la contraddizione su cui insiste Sgarbi, formalizzata nel celebre aforisma di Walt Whitman: "Sono vasto, contengo moltitudini".

Così all’impetuosa e cruda sensualità espressa dalla ‘Fanciulla che ride’, al vortice passionale del ‘Bacio di Ugo e Parisina’, si contrappone il candore aristocratico del busto di Eleonora Duse. Un iter che, tuttavia, non si può spiegare senza il contesto che l’ha determinato. Risulta quindi più che opportuno il largo ventaglio di opere, ora al Castello, giustapposte a quelle di Minerbi: in mostra, si trovano Gaetano Previati, Leonardo Bistolfi, Adolfo Wildt, Galileo Chini, Ercole Drei, Felice Casorati, Ubaldo Oppi, Mario Sironi, Antonio Maraini, Achille Funi. Dopo gli interventi del direttore di Ferrara Arte, Pietro di Natale, e di Davide Bigarelli, area manager Emilia del Gruppo Hera, sponsor dell’esposizione, è intervenuta la curatrice, Chiara Vorrasi: "Questa mostra suggella un percorso di tutela, conservazione e valorizzazione di un fondo molto importante del Comune di Ferrara: importane non solo perché Arrigo Minerbi è un artista ferrarese di rilievo, ma anche per la consistenza di questo fondo, che supera le 200 unità". E non è tutto. Diverse, infatti, sono le opere di Minerbi che popolano Ferrara: il ‘Po e i suoi affluenti’ dell’Acquedotto, le decorazioni di Villa Melchiorri, la ‘Vittoria del Piave’ di Torre della Vittoria, alcune opere funerarie alla Certosa e al Cimitero ebraico. Ciononostante, quella allestita al Castello è la prima mostra monografica su di lui. "Il successo degli eventi culturali che mettiamo in campo è sotto gli occhi di tutti – così l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli - da gennaio a oggi, sono 170mila i visitatori dei nostri musei e spazi espositivi". "La figura di Minerbi – aggiunge Dario Disegni, presidente del Meis, che patrocina l’esposizione – si inserisce in una delle pagine più importanti della storia degli ebrei italiani: a tal proposito, il Meis offrirà eventi di approfondimento e dibattito".