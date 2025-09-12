Mingardi ad Argenta: "C’è bisogno di ridere"

Note rock, jazz, blues e qualche iconico pezzo in dialetto bolognese. Andrea Mingardi torna nel ferrarese con la sagacia e l’umorismo che lo contraddistinguono. La penultima data del tour dell’iconico artista si terrà questa sera, alle 21 e 30, in Piazza Garibaldi ad Argenta in occasione della storica fiera. Aprirà il concerto Aga, vincitore contest musicale ‘Vamos ad Argenta’.

Lei è reduce da un tour estivo. Com’è andata?

"Benissimo. L’ultima data che abbiamo fatto è stata uno spettacolo. Devo dire la verità, se c’è un attore che mi spinge ad andare avanti, è proprio il pubblico. Un affetto esagerato, pieno di sorrisi, di ricordi".

Ha visto volti nuovi o i fan di sempre?

"Beh, cambiano ogni volta. Per esempio, all’ultima data c’erano i nonni e con loro anche i nipoti. Poi non mancano mai nemmeno i gruppi di sportivi, i tifosi del Bologna. Diciamo che il pubblico è vario".

In molti hanno fatto un gran sorriso quando hanno saputo del suo spettacolo ad Argenta. La definiscono "fortissimo".

"Mi fa piacere. Viaggio su binari paralleli ma diversi, sempre privilegiando la musica. Ho fatto musica complicata, poi sono stato a Sanremo, poi mi sono dedicato alle canzoni dialettali. Ma ho comunque sempre cercato di stuzzicare il buon umore perché credo che la gente abbia veramente tanto bisogno di divertirsi e di sorridere. Penso che la nostra ora e mezzo di spettacolo debba essere un momento di qualità e di grande divertimento. Ho sempre fatto così e la gente me lo ricorda".

Elogiano anche la sua schiettezza.

"Credo sia tragico non dire ciò che si pensa. A forza di temere le reazioni degli altri, finisce che ti tieni tutto dentro. Io non ci sto: ho delle idee precise e quando posso le esprimo, con l’aiuto dell’ironia".

È per questo che si sta dedicando alla scrittura di due nuovi libri in uscita?

"Esatto. Ci sto lavorando da parecchio. Nel primo rifletto sullo stato delle cose che mi circondano, il secondo tratta invece di ciò che si pensa dell’aldilà. Argomenti complessi, eppure in entrambi non mancano spunti rilassanti e divertenti. Spero di vederli uscire prima di Natale".

Parlando di Argenta, non è certo la sua prima volta nella zona.

"No, anzi. Io ho inaugurato la celebre discoteca il Nuovo Mondo. Ebbi anche una fidanzata argentana e il musicista ferrarese Ares Tavolazzi suonava con me. Credo di aver suonato in tutte le discoteche, in tutte le feste, in tutti i comuni della provincia. Tutta la gente dell’Emilia Romagna è speciale".

Cosa porterà sul palco stasera?

"Non ho un piano, sarà il pubblico a creare la scaletta. Io parto, poi capisco che la gente vuole sentire quello o quell’altro e vado avanti così. Comunque saremo un trio, con me ci saranno il pianista Maurizio Tirelli e la cantante Emanuela Cortesi".

Benedetta Ruiba