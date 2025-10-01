Ministero delle Finanze, c’è l’ok. Fondazione Ferrara-Modena, ora la fusione diventa ufficiale

Adesso, è fatta davvero. Da via XX Settembre arriva la firma al provvedimento che, dal 2024, la città aspettava. Il Mef ha infatti sancito ufficialmente il via libera per l’operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Estense nella Fondazione di Modena. E, in tre anni, una ’dote’ da 14 milioni di euro. Ma riavvolgiamo il nastro. Il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva al culmine di un lungo e travagliato percorso che la fondazione – in origine era emanazione della Carife – intraprese già a partire dallo scorso anno. Trattative, colloqui, passaggi formali e sostanziali. Insomma, questo è l’epilogo ’migliore’ che si potesse desiderare. Infatti, l’azione del Mef rende effettiva la fusione e apre la strada al completamento delle procedure statutarie, "consolidando un modello di collaborazione e solidarietà tra territori e assicurando continuità all’attività filantropica nella provincia di Ferrara", si legge in una nota congiunta.

Un documento nel quale vengono ripercorsi alcuni passaggi anche hanno caratterizzato il lungo percorso che ha portato a questo parere definitivo. "Dopo la lettera d’intenti – si legge nel documento – , l’accordo quadro e l’approvazione del progetto di fusione da parte dei rispettivi consigli di indirizzo, l’autorizzazione ricevuta dal Mef rappresenta un ulteriore e decisivo passo formale verso la conclusione dell’operazione avviata per fare fronte alla grave situazione economico-patrimoniale della Fondazione Estense, conseguente alla liquidazione della banca conferitaria Cassa di Risparmio di Ferrara". Poi, il passaggio sui principi che hanno guidato la ratio dell’intero iter. "L’operazione – prosegue sempre il documento che porta l’intestazione di entrambi gli enti – fondata su principi di solidarietà tra territori e sulla ricerca di una soluzione strutturale alla crisi, consentirà alla comunità ferrarese di dotarsi di un proprio soggetto filantropico autonomo: la Fondazione della Comunità di Ferrara e Provincia Ets, nata dalla fusione di dei quattro enti collegati alla Fondazione Estense". Nel concreto, l’accordo prevede che la fondazione Modena "stipulerà con la Fondazione di Ferrara, un accordo di erogazione permanente, che prevede un sostegno stabile commisurato alla redditività del patrimonio incorporato".

Tradotto, in termini assoluti alla base dell’accordo tra i due enti c’è un plafond di risorse piuttosto consistente. "Nell’ambito della propria programmazione istituzionale – si legge – , Fondazione di Modena ha già assunto un impegno erogativo triennale di 14 milioni di euro (2025–2027) a beneficio del territorio ferrarese: 7,2 milioni nel 2025, 4,1 milioni nel 2026 e 2,7 milioni nel 2027; dal 2028 in avanti il sostegno sarà invece commisurato ai rendimenti del patrimonio incorporato". Il patrimonio artistico della Fondazione Estense sarà devoluto a istituzioni pubbliche ferraresi.

