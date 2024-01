"Minoranza contraria alla ciclovia? Sono solo falsità"

"Prendiamo con sorpresa le dichiarazioni del sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi che critica la minoranza di Futuro Comune in merito alle posizioni critiche rispetto al reperimento dei fondi per la realizzazione della Ciclovia". A parlare è il capogruppo Francesco Margutti che torna sull’argomento precisando alcuni passaggi. "Noi abbiamo sempre sostenuto che la Ciclovia da Mirabello a Dosso era ed è un’opera fondamentale ed essenziale per tutto il nostro territorio – dice – Spiace però constatare che in un momento dove bisognerebbe solamente esultare per il risultato raggiunto, il sindaco non trovi di meglio che attaccare la minoranza di Futuro Comune facendo riferimento alle critiche da noi mosse sull’iter per reperire i fondi". E spiega. "I fatti raccontano ben altro – ripercorre Margutti – Fummo noi a consigliare al sindaco di candidare la ciclovia al Bando Regionale e ad usare l’avanzo di amministrazione per la parte che non sarebbe stata coperta dal contributo, uscendo pubblicamente e poi presentando una mozione al Consiglio comunale del 20 giugno 2023. La risposta di Lodi fu eloquente, rifiutando il consiglio e ribadendo come l’idea della sua Amministrazione rimaneva quella di reperire i fondi attraverso il PNRR e la sua ferma intenzione a non usare l’avanzo di amministrazione. Ci sono articoli di giornale che dimostrano chi dice il vero e chi, invece, in una situazione di totale imbarazzo, cerca di cambiare la realtà". E puntualizza. "Fu un’ottima notizia la decisione del comune, da noi fortemente caldeggiata di candidare la nostra ciclabile al Bando Regionale il 15 settembre 2023 e oggi la bella notizia – conclude – Non avremmo eccepito nulla se il sindaco avesse pubblicato tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto e non capiamo la necessità di dover attaccare la minoranza. Per il sindaco l’importante è continuare a dire che quelli della minoranza non hanno mai ragione salvo poi seguire proprio le nostre indicazioni".

l.g.