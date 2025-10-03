Minorenne aggredito, pugni per il cellulare: l’appello della madre

​​​Pontelagoscuro (Ferrara), 3 ottobre 2025 – Un giovane è stato aggredito e derubato in pieno centro a Pontelagoscuro. L’appello accorato della madre per trovare i responsabili fa da eco al grido dei residenti esasperati dagli episodi di microcriminalità nella frazione.

Il fatto è successo nel primo pomeriggio di mercoledì lungo via Venezia. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, due gemelli minorenni sono stati avvicinati da una coppia di giovani. Questi ultimi avrebbero aggredito uno dei fratelli, colpendolo e rubandogli il cellulare. “Mio figlio è stato aggredito e derubato da un ragazzino con tuta grigia e un altro con felpa nera – scrive la madre sui social –. Se qualcuno ha visto qualcosa ci contatti”.

Un’aggressione avvenuta in pieno giorno, quindi, che poteva anche degenerare in qualcosa di molto peggio. “Nella sfortuna, abbiamo avuto la fortuna che è successo davanti casa di mia madre – prosegue il genitore –. Non vedendoli salire, si è affacciata alla finestra e ha urlato contro i ragazzi che sono scappati. Altrimenti temo che sarebbe toccato anche al fratello”.

I due adolescenti frequentano il primo anno di una scuola superiore della città. Mercoledì stavano tornando a casa ed erano scesi da poco dall’autobus quando è avvenuta l’aggressione. La vittima è stata accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona, per poi tornarvi anche il giorno successivo a causa di alcuni dolori riconducibili ai colpi subiti. Al momento si cercano i responsabili di un fatto grave e che ha scosso la comunità.

“Mio figlio per fortuna sta bene – prosegue la madre –. Chiaramente è molto spaventato per quanto successo. Ha preso un pugno sotto il mento dopo essere stato mandato a terra con uno sgambetto da dietro. Era con suo fratello e il tutto è avvenuto velocemente. Non li hanno sentiti arrivare. Per fortuna mia madre gli ha urlato contro, facendoli fuggire. Sono dispiaciuta e preoccupata per quanto successo”. Rimangono quindi amarezza e rabbia da parte dei cittadini di Pontelagoscuro, che vedono nuovamente il proprio territorio al centro della cronaca. Lo sdegno corre anche sui social. “Dispiace quanto successo – si legge in un post –. Ma cosa è diventato il mio paese. Non lo riconosco più, che tristezza”.

Poi diversi commenti manifestano dispiacere e vicinanza alla famiglia. Altri, in maniera più sconsolata si lasciano andare a un “non se ne può più”. Una frazione che negli ultimi mesi si è attivata e ha reagito con un momento pubblico d’incontro tra cittadini. “Dobbiamo tornare ad essere una grande comunità, l’obiettivo è accendere i riflettori su questo paese, evidenziando il degrado e abbandono in cui verte – è stato ribadito durante l’assemblea pubblica –. È necessario un dialogo continuo tra cittadini e istituzioni”. I controlli sul territorio, inoltre, sono stati intensificati con diversi interventi dei carabinieri proprio a Pontelagoscuro.