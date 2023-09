"Minorenne finisce nei guai a Portomaggiore: ruba bici e la mette in vendita online"

Ruba una bicicletta e la mette in vendita online, all’appuntamento si presentano i carabinieri. E’ avvenuto lunedì scorso, la bici è una mountain bike, che era stata rubata il 18 dicembre durante l’ultima serata dell’Antica Fiera nei pressi del luna park. Il responsabile del furto è stato denunciato alla Procura dei minori. E’ un ragazzo di 15 anni, che è stato trovato in possesso della bici e che ora dovrà pertanto rispondere del reato di ricettazione. Qualche giorno dopo il furto, la bici era comparsa in vendita per 360 euro, una cifra ben al di sotto del suo valore, su un noto sito di annunci. Poi l’appuntamento per l’acquisto, a cui si sono presentati i militari in borghese, che hanno identificato il venditore e restituito la bici al legittimo proprietario. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda.