Minorenne serve alcolici ai coetanei. Il titolare del bar finisce nei guai

Il carisma di un adulto dietro il bancone, mentre agita un shaker e serve cocktail ad altri minorenni come lui. Una scena che non è passata inosservata ai carabinieri delle stazioni di Porto Garibaldi e del ’posto fisso stagionale’, che stavano controllando a tappeto Lido delle Nazioni. Nel cuore della movida, i militari hanno sorpreso un barista, 16enne, mentre serviva alcolici a un cliente coetaneo. Al loro arrivo, infatti, gli uomini dell’Arma hanno immediatamente notato il giovane con il cocktail in mano, pronto per essere consumato. Per il titolare dell’esercizio è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura estense per omesso controllo di somministrazione di alcolici a minorenni, mentre il giovane barista è stato segnalato all’autorità giudiziaria minorile, con il conseguente vaglio della posizione lavorativa da parte del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Ferrara. La scoperta del barman minorenne è il frutto del giro di vite sulla movida. Sotto la lente degli uomini e delle donne della compagnia carabinieri di Comacchio, sono finiti locali, spiagge e luoghi di aggregazione. Ma anche piazze e strade a Lido delle Nazioni. Un’attività che non ha tardato a dare i suoi risultati. Oltre al barista minorenne, i carabinieri di Comacchio hanno pizzicato un turista 16enne, proveniente dalla provincia di Milano, con 15 grammi di hashish già confezionato e pronto per essere spacciato ai ’clienti’ della zona. E infatti, non molto distante, un 19enne anche lui in vacanza sulla riviera comacchiese, è stato trovato in possesso di 2 dosi della stessa sostanza. Il presunto spacciatore è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minori felsinea, mentre il ’cliente’ è stato segnalato alla prefettura competente per uso personale di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Comacchio fanno sapere che i controlli proseguiranno senza sosta per tutta la settimana di Ferragosto, per garantire quella cornice di sicurezza a residenti e villeggianti. Le forze dell’ordine hanno innalzato i controlli sui lidi, anche dopo gli appelli lanciati dai titolari degli stabilimenti balneari, colpiti da atti vandalici con lettini danneggiati, ombrelloni divelti e bottiglie rotte lasciate in spiaggia. La lunga estate di quelli che vengono chiamati ’maranza’ rischia di trovare un grosso ostacolo: i controlli serrati dei carabinieri di Comacchio, in prima linea per assicurare sicurezza e rispetto delle regole.