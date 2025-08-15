Minorenne serve alcolici ai coetanei. Il titolare del bar finisce nei guai

Sam, un addio pesante

CronacaMinorenne serve alcolici ai coetanei. Il titolare del bar finisce nei guai
15 ago 2025
MATTEO RADOGNA
Comacchio, sedicenne stava preparando cocktail ad altri ragazzini. Al vaglio anche la posizione lavorativa

I carabinieri nel bar dove è stato sorpreso un barman minorenne, aveva appena 16 anni, mentre serviva un gruppetto di coetanei

I carabinieri nel bar dove è stato sorpreso un barman minorenne, aveva appena 16 anni, mentre serviva un gruppetto di coetanei

Il carisma di un adulto dietro il bancone, mentre agita un shaker e serve cocktail ad altri minorenni come lui. Una scena che non è passata inosservata ai carabinieri delle stazioni di Porto Garibaldi e del ’posto fisso stagionale’, che stavano controllando a tappeto Lido delle Nazioni. Nel cuore della movida, i militari hanno sorpreso un barista, 16enne, mentre serviva alcolici a un cliente coetaneo. Al loro arrivo, infatti, gli uomini dell’Arma hanno immediatamente notato il giovane con il cocktail in mano, pronto per essere consumato. Per il titolare dell’esercizio è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura estense per omesso controllo di somministrazione di alcolici a minorenni, mentre il giovane barista è stato segnalato all’autorità giudiziaria minorile, con il conseguente vaglio della posizione lavorativa da parte del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Ferrara. La scoperta del barman minorenne è il frutto del giro di vite sulla movida. Sotto la lente degli uomini e delle donne della compagnia carabinieri di Comacchio, sono finiti locali, spiagge e luoghi di aggregazione. Ma anche piazze e strade a Lido delle Nazioni. Un’attività che non ha tardato a dare i suoi risultati. Oltre al barista minorenne, i carabinieri di Comacchio hanno pizzicato un turista 16enne, proveniente dalla provincia di Milano, con 15 grammi di hashish già confezionato e pronto per essere spacciato ai ’clienti’ della zona. E infatti, non molto distante, un 19enne anche lui in vacanza sulla riviera comacchiese, è stato trovato in possesso di 2 dosi della stessa sostanza. Il presunto spacciatore è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minori felsinea, mentre il ’cliente’ è stato segnalato alla prefettura competente per uso personale di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Comacchio fanno sapere che i controlli proseguiranno senza sosta per tutta la settimana di Ferragosto, per garantire quella cornice di sicurezza a residenti e villeggianti. Le forze dell’ordine hanno innalzato i controlli sui lidi, anche dopo gli appelli lanciati dai titolari degli stabilimenti balneari, colpiti da atti vandalici con lettini danneggiati, ombrelloni divelti e bottiglie rotte lasciate in spiaggia. La lunga estate di quelli che vengono chiamati ’maranza’ rischia di trovare un grosso ostacolo: i controlli serrati dei carabinieri di Comacchio, in prima linea per assicurare sicurezza e rispetto delle regole.

© Riproduzione riservata

