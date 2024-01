Minorenni nel mirino. Adesca l’amica della figlia. Padre finisce a processo

Attraverso un profilo social fasullo avrebbe cercato di adescare una compagna di scuola della figlia. Il tutto facendo leva su conversazioni dal contenuto spinto e inviando alla giovane – all’epoca dei fatti appena quattordicenne – video e foto delle proprie parti intime, inducendola a fare lo stesso. Fatti per i quali l’uomo – un cinquantenne residente in provincia – è finito a processo. Le accuse formulate a suo carico sono pesantissime. Si parla infatti di adescamento di minori e pedopornografia. L’inchiesta, partita dalla Dda di Bologna, è approdata ieri mattina davanti al collegio giudicante per una nuova udienza. L’appuntamento di ieri è stato dedicato principalmente a definire la lista dei testimoni. L’udienza è stata poi aggiornata al 18 aprile per entrare nel vivo del dibattimento con l’audizione dei primi testi.

Un passo indietro. I fatti contestati risalgono al novembre del 2018. Secondo le accuse, l’imputato avrebbe approcciato una compagna di classe della figlia prima inviandole foto esplicite di se stesso e poi inducendola a spedirgli scatti delle sue parti intime. Il tutto con lo scopo, secondo la procura, di incontrarla e avere un rapporto sessuale con lei (fatto che non si è mai verificato grazie all’intervento di un’amica della minore che ha raccontato tutto alla madre, facendo così partire l’inchiesta su quanto accaduto). Gli approcci alla giovane si sarebbero concretizzati sui social, via Whatsapp e al telefono, attraverso chat spinte e telefonate notturne, fino a proporle un incontro suggerendo di raccontare ai genitori che sarebbe andata a fare i compiti da un’amica. Come accennato, l’uomo aveva creato un profilo fasullo con il quale aveva indotto la ragazza a scrivergli, ‘sfidandola’ ad avere una conversazione con un adulto e invitandola a continuare anche quando la conversazione sarebbe diventata più intima e condita da richieste hard. Così è iniziato il dialogo virtuale.

Gli inquirenti hanno ricostruito almeno cinque conversazioni. L’ultima è stata letta dalla madre della giovanissima, la quale da quel momento le ha fatto interrompere i contatti con il cinquantenne. Il caso tornerà quindi in aula in primavera per iniziare ad ascoltare le prime testimonianze relative alla delicata vicenda.