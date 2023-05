Minori scomparsi, un dramma "Bisogna agire con tempestività"

Minori scomparsi sono 5.908 di cui 1.319 italiani e 4.589 stranieri. Sono i dati relativi ai primi quattro mesi di quest’anno in Italia, diffusi dall’Ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata. Sul totale delle scomparse, la percentuale dei ritrovamenti è stata del 73,84% per i minori italiani ed al 31,58% per i minori stranieri. I numeri indicano un trend sostanzialmente analogo a quello registrato nel 2022, quando i minori scomparsi sono stati in totale 17.130. Le denunce hanno riguardato 4.128 minori italiani e 13.002 minori stranieri. Per combattere questo fenomeno, raccomanda la polizia che ieri ha allestito un gazebo per sensibilizzare i cittadini, è importante la tempestività della denuncia.

Le prime ore successive alla scomparsa sono determinanti per le ricerche e per l’incolumità del minore. La legge consente a chiunque di effettuare una denuncia, quindi anche un vicino di casa o un conoscente possono attivarsi. In questa Giornata è utile ricordare, quindi, i diversi strumenti messi a disposizione dalle istituzioni per arginare il fenomeno. Oltre al Numero Unico di Emergenza 112, il Numero Unico Europeo di Emergenza 116.000, affidato in Italia al ministero dell’Interno e gestito dal Telefono Azzurro.