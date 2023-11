"Mio figlio pestato, costretto a cambiare scuola"

Pestato per due volte da un gruppetto di bulli dopo l’ora di educazione fisica e, alla fine, costretto a cambiare scuola. Sono i contorni di quanto denunciato ai carabinieri dalla madre di uno studente quindicenne. I fatti si sarebbero verificati alla fine di settembre in una scuola del territorio. A raccontare quanto subito dal giovane – fatti su cui sono al momento in corso tutti gli accertamenti del caso – è il genitore che ha sporto querela assistito dall’avvocato Erika Facchini. "Già alle medie mio figlio aveva avuto problemi per abusi nei metodi di insegnamento – spiega la madre – e all’epoca il problema fu sottovalutato. Poi si era rasserenato e ha iniziato le superiori. Dopo tre giorni dall’inizio di questo anno scolastico, è stato picchiato". Stando a quanto denunciato, i responsabili del violento atto di bullismo sarebbero tre compagni di scuola. "Dopo la palestra è stato raggiunto da quei tre ragazzi – prosegue –. Due lo tenevano fermo e uno lo picchiava. Loro lo definivano un gioco. Il primo episodio è accaduto il 20 settembre e il secodo il mercoledì dopo". Sulle prime l’adolescente non racconta nulla a casa. Dice di avere mal di testa e chiede una Tachipirina. I genitori si accorgono della verità quasi per caso. Da uno spostamento della maglietta la madre nota dei lividi. A quel punto il ragazzo racconta tutto. Viene accompagnato al pronto soccorso di Santa Maria Maddalena e visitato. Il passaggio successivo è dai carabinieri per la denuncia. Il genitore riferisce poi di aver tentato di parlare con il dirigente. "Prima mi hanno proposto un incontro via meet – spiega –, ma non ci sembrava il caso. Poi ci avevano fissato un appuntamento ma non ci siamo mai incontrati. Anche il mio legale aveva chiesto un incontro urgente, ma non ha avuto risposta". "Il ragazzo aveva il terrore di tornare a scuola – conferma l’avvocato –. Alla fine ha dovuto cambiare istituto". Sulla vicenda sono ora in corso tutte le verifiche del caso da parte degli investigatori dell’Arma.