"Mio figlio vittima del dovere: ora giustizia"

"È presto per cantare vittoria, bisogna aspettare. Il timore è che la giustizia si inceppi ancora una volta". Con un filo di voce Santa Passaniti, 73 anni di Codigoro, commenta la notizia del ricorso accolto dalla Cassazione, a seguito di una battaglia legale di venti anni iniziata dopo la morte nel 2002 del figlio Francesco Finessi, ucciso a 22 anni da un linfoma fulminante. I familiari chiedono ai ministeri dell’Interno e della Difesa che venga riconosciuto ‘vittima del dovere’, perché la vicenda del giovane alpino fa parte dei casi relativi alla questione delle vaccinazioni multiple, effettuate in modi e tempi sbagliati nei confronti dei militari. I parenti finora non avevano mai visto la loro azione legale fare breccia nel sistema giudiziario.

Anche le sentenze del tribunale di Ferrara prima e della corte d’appello di Bologna poi, hanno sbarrato la strada ai familiari del giovane, assistiti dall’avvocato Andrea Bava di Genova. Finessi era un militare di leva negli alpini a Merano, congedato nel luglio del 2001 e morto per un linfoma non Hodgkin al IV stadio diagnosticano nel novembre successivo. Il tribunale di Ferrara, nel 2014, riconobbe ai genitori dell’alpino il diritto a essere risarciti dal Ministero della Salute. La madre, ieri, ha accolto con moderato ottimismo la notizia del ricorso andato a buon fine.

Non sembra soddisfatta...

"Perché temo sempre che ci sia un ribaltamento. In questa battaglia abbiamo visto tante volte finire nel nulla le nostre azioni".

Cosa vi aspettate?

"Soltanto che venga fatta giustizia. Devo dire che un risultato almeno è stato ottenuto".

Quale?

"Nel 2013, dopo dieci anni di battaglie, il primo ufficiale medico della caserma Salsa venne condannato per falso ideologico e falso materiale commessi da pubblico ufficiali in atti pubblici per visite non effettuate e per la somministrazione ripetuta due volte di un vaccino anti-tifo".

Cosa chiedete?

"Il riconoscimento del diritto di nostro figlio ad essere riconosciuto vittima del dovere e vedere, quindi, riconosciuto il nostro diritto ai benefici assistenziali previsti dalla legge, sostenendo che la malattia di Francesco fosse legata alle vaccinazioni ripetute e ravvicinate cui era stato sottoposto durante il servizio militare e che integravano quelle che la legge chiama ’particolari condizioni ambientali ed operative di missione richieste’".

Prima del servizio di leva come stava suo figlio?

"Era in piena salute e aveva dato degli esami alla facoltà di Economia e Commercio. Aveva davanti un futuro e, ancora oggi, è un esempio per i suoi fratelli".

E quando tornò?

"Aveva il collo gonfio. Stava male. E poi c’è una cosa che mi darà sempre fastidio".

Si spieghi...

"Non sapere cosa gli successe davvero. Un dolore che mi porterò sempre dentro".

m.r.